Руководители правоохранительных органов проведут личный прием жителей Ногликского района

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14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.
К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
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14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Так, встреча пройдет с участием заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области Коротких А.С., заместителя прокурора Сахалинской области Германа А.А., врио заместителя начальника УМВД России по Сахалинской области Гордеева С.В.
Предварительная запись на прием по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета РФ, будет осуществляться до 16 часов 13 сентября по телефону 9-15-05 в пгт. Ноглики.
14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.
К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
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