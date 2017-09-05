Власти Холмска решают неудовлетворительную ситуацию с пассажирскими перевозками

Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.



Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Восемь сахалинцев обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр

Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинские пенсионеры собрались на спартакиаде

В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.



В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.

Электроснабжение центра Южно-Сахалинска полностью восстановлено

К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».



К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В парашютную секцию сахалинского ЦТВС добирают ребят

В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.



В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.

Руководители правоохранительных органов проведут личный прием жителей Ногликского района

14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске уволили чиновника администрации из-за утраты доверия

За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

ВТБ оценивает инвестиционные возможности Сахалинской области

Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.



Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.

На Чернореченский угольный разрез поступает новейшее оборудование

К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.



К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

Дома в центре Южно-Сахалинска остались без электроснабжения

Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».



Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В Южно-Сахалинские автоинспекторы приняли участие в акции «Безопасная дорога в школу»

В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.



В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

В Невельском районе при ДТП пострадали 40-летняя женщина и 5-летняя девочка

За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.



За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

Невельский бомж заставлял товарища работать и убил

В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.



В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Выступления фронтовых бригад пришлись по душе сахалинцам

2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.



2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

Больше тысячи сахалинцев взошли на пик Чехова

3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».



3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».

45 иностранцев изучат в СахГУ русский язык по программе «Здравствуй, Сахалин!»

45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.



45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.

В Корсаковском районе ночью тушили жилой дом и дачу: один пострадавший

В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.



В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

В Костромском отремонтировали школу

Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.



Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

«Единая Россия» запустила учебный центр «Гражданский университет»

Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.



Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.