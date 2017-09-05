5 сентября 2017 г., 16:53

Сахалинские пенсионеры собрались на спартакиаде

В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.

Программа спартакиады включает в себя пять видов спорта. Возрастные спортсмены (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) определят самых быстрых на беговой дорожке (легкая атлетика) и в бассейне (плавание), метких (стрельба из электронного оружия), ловких (настольный теннис) и умных (шахматы).

Легкоатлетическая часть соревнований состояла из забегов на 1 000 (женщины) и 1 500 метров (мужчины). Лучшее время в мужском забеге показал Александр Логунов из Южно-Сахалинска.

- Я сам - бывший спортсмен, занимался легкой атлетикой. Хотя, наверное, бывших спортсменов не бывает. Это - на всю жизнь. Конечно, мы все очень рады, что проходят такие соревнования. Пусть забег и ветеранский, но в нем тоже нужно было придумать тактику и следовать своему плану. Мне это удалось! - сказал Александр Логунов после победного финиша.

После этого прошла церемония открытия соревнований, во время которой участникам вручили небольшие сувениры и подарили зажигательную песню.

- Я желаю вам спортивного азарта и побед, - напутствовала ветеранов представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Юлия Святая. - И спасибо за то, что являетесь примером для подрастающего поколения!

На мероприятии присутствовал депутат городской думы Южно-Сахалинска Юрий Цой. Он поделился впечатлениями.

- Меня очень радует, что такие мероприятия проходят в областной столице. Но хотелось бы, чтобы такие спортивные соревнования организовывали и на местах, чтобы как можно больше наших сахалинцев вовлекались в спортивную жизнь. Возраст - не преграда! Участники спартакиады такие эмоции переживали! Еще бы хотелось, чтобы было как можно больше дисциплин, где участники могли бы показать себя, - отметил Юрий Цой.