Сахалинские пенсионеры собрались на спартакиаде

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Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.
К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
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В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
Программа спартакиады включает в себя пять видов спорта. Возрастные спортсмены (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет) определят самых быстрых на беговой дорожке (легкая атлетика) и в бассейне (плавание), метких (стрельба из электронного оружия), ловких (настольный теннис) и умных (шахматы).
Легкоатлетическая часть соревнований состояла из забегов на 1 000 (женщины) и 1 500 метров (мужчины). Лучшее время в мужском забеге показал Александр Логунов из Южно-Сахалинска.
- Я сам - бывший спортсмен, занимался легкой атлетикой. Хотя, наверное, бывших спортсменов не бывает. Это - на всю жизнь. Конечно, мы все очень рады, что проходят такие соревнования. Пусть забег и ветеранский, но в нем тоже нужно было придумать тактику и следовать своему плану. Мне это удалось! - сказал Александр Логунов после победного финиша.
После этого прошла церемония открытия соревнований, во время которой участникам вручили небольшие сувениры и подарили зажигательную песню.
- Я желаю вам спортивного азарта и побед, - напутствовала ветеранов представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Юлия Святая. - И спасибо за то, что являетесь примером для подрастающего поколения!
На мероприятии присутствовал депутат городской думы Южно-Сахалинска Юрий Цой. Он поделился впечатлениями.
- Меня очень радует, что такие мероприятия проходят в областной столице. Но хотелось бы, чтобы такие спортивные соревнования организовывали и на местах, чтобы как можно больше наших сахалинцев вовлекались в спортивную жизнь. Возраст - не преграда! Участники спартакиады такие эмоции переживали! Еще бы хотелось, чтобы было как можно больше дисциплин, где участники могли бы показать себя, - отметил Юрий Цой.
Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.
К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
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