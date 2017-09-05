5 сентября 2017 г., 17:17

Восемь сахалинцев обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр

Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, трое из обвиняемых, зная, что Южно-Сахалинск не относится к игорным зонам, созданным на территории Российской Федерации, с целью извлечения прибыли организовали на территории города незаконный игорный бизнес, для чего привлекли знакомых.

С целью создания видимости легального бизнеса участники организованной группы арендовали два помещения - в доме № 31 «А» по улице Емельянова и в доме № 5 по улице Есенина. Обвиняемые, предприняв меры конспирации незаконной игорной деятельности, установили в одном помещении игровые автоматы, в другом ломберные столы для карточных игр. Кроме того, оборудовали помещения камерами видеонаблюдения, наняли и обучили персонал, распределили между сотрудниками обязанности и контролировали поступление денежных средств.

Вследствие совместных действий сотрудников следственного управления и регионального управления ФСБ России пресечена деятельность незаконных клубов. При производстве обыска в игорных заведениях и по месту жительства участников преступного сообщества были изъяты: 21 игровой автомат, около 5 столов для карточных игр, более 500 тысяч рублей, документация и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.