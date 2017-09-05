Власти Холмска решают неудовлетворительную ситуацию с пассажирскими перевозками

Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан - эта идея стала основой прошедшей очередной рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Ситуацию с пассажирскими перевозками в Холмске и районе вряд ли на сегодняшний день можно назвать удовлетворительной, говорят власти.

Члены общественного совета подвели итоги первой недели рейдов по городским маршрутам. К сожалению, без нареканий общественников к действиям перевозчиков, работающих в городе, не обошлось. Были замечания по поводу долгих простоев транспорта на конечных остановках, интервалов его движения, технического состояния, внешнего вида салона, прекращения работы на ряде маршрутов после 20 часов и др.

Такие рейды - начало большой работы, о результатах которой холмчане будут информироваться постоянно.

В ходе обсуждения участники встречи договорились для начала разрешить три первостепенных задачи: проанализировать деятельность перевозчиков согласно заключённым с муниципалитетом контрактам, вынести предложения по новым и дополнительным маршрутам, подготовить пакет документов для определения экономически обоснованного тарифа.

Следующая встреча рабочей группы состоится уже через неделю. На ней и будут рассмотрены пути решения обозначенных сегодня задач.