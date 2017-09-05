В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ

Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса. Ранее пересдать плохо написанный ЕГЭ выпускники могли только летом следующего года.

В ведомстве отмечают, что сентябрьские экзамены будут проходить в таком же формате, как это было при сдаче ЕГЭ в основной волне.

На Сахалине в период пересдачи работает только один пункт приема ЕГЭ. В этом году он расположен на базе школы № 32 областного центра. На пункте присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели. Кроме того, были предусмотрены все необходимые меры безопасности, велось видеонаблюдение.

- При успешной сдаче экзаменов у ребят появляется возможность поступить в учреждения среднего профессионального образования в этом году без потери года. Как правило, приемная кампания в них заканчивается в конце октября, - отметила министр образования Наталья Мурашова.

Второй обязательный ЕГЭ - математику базового уровня - выпускники этого года смогут сдать 8 сентября. Резервный день для обоих предметов - 16 сентября.

По предварительным заявлениям всего в Сахалинской области в сентябрьской волне планируют принять участие около 30 выпускников текущего года.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие улучшить ранее полученные результаты по указанным предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.