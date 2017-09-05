Выставочный павильон Сахалина принимает первых посетителей на ВЭФ

Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

На макете изображены спортивные объекты области: ледовый дворец «Кристалл», биатлонный и трамплинный комплексы, ледовый комплекс «Арена», спортивная база «Восток».

Дополненную реальность можно увидеть с помощью планшета. Его необходимо навести на макет объекта и увидеть то, что расположено внутри.

- Макет проектировала московская мастерская. Его идея основана на современных технологиях с использованием программного обеспечения «unity». Также разработано приложение для для смартфонов на системе андроид, которое можно скачать в «Play market». Это позволит узнать о первых международных играх «Дети Азии» на Сахалине не только во время проведения форума, но и после него, а также во время самих игр. Там будет отображаться вся актуальная и интересная информация. Я думаю, приложение будут интересно всем, - рассказывает заместитель начальника управления спортивных мероприятий Сахалинской области Ефим Полянский.

Для гостей и партнеров, посетивших стенд, организаторы подготовили памятные подарки - чехлы для телефонов с изображением символики игр, значки, а также сахалинские конфеты и пряники.

Еще одним представителем от Сахалинской области является спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Его зона расположилась практически в самом центре экспозиции Сахалинской области. Очки виртуальной реальности, фотозоны, календари, значки с символикой «Горного воздуха» подготовили организаторы для своих гостей и партнеров.

- Мы уже успели принять первых посетителей. Интересуются нашими склонами, трассами, услугами. Большим спросом пользуются очки виртуальной реальности, - рассказывает руководитель отдела продаж СТК «Горный воздух» Наталья Пахолкова.

Самой интересной и необычной деталью островного павильона стала дверь в Южно-Сахалинск. В режиме реального времени на связь выходит художник, который расположился на площади Победы. В течение нескольких минут он изображает портрет-шарж. Еще одним собеседником посетителей становятся сотрудники Краеведческого музея. Они рассказывают об архитектуре здания и имеющихся экспозициях.

Восточный экономический форум начнет свою работу завтра, 6 сентября. ВЭФ - это уникальная площадка для взаимодействия ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран АТР. Сахалинскую область также представляют: совхоз «Тепличный», компания «Сахалинская Энергия» и Сахалинский туристско-информационный центр.