5 сентября 2017 г., 19:55

Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села

Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали - чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.

На информационную встречу пришли несколько десятков сельчан. Ранее среди жителей прошел опрос - что нужно Соколу. Среди вариантов, которые предложили 105 сахалинцев, были: детская, спортивная площадки, баня, дом культуры, парк отдыха, автостоянка, светофор через трассу, мемориал памяти погибших воинов, детский сад и другое. В итоге больше всего «голосов» набрал такой вариант, как появление дома культуры.

Немало людей проголосовали за то, чтобы в Соколе появилась хорошая спортивная площадка; детская площадка; чтобы заасфальтировали участки; и в целом - люди голосовали за благоустройство села. Жителям Сокола в рамках обсуждений предстоит выбрать - чему в итоге быть. Далее их решение поддержат депутаты местного собрания. По закону основная сумма субсидии - до 3 миллионов рублей - поступает из областного бюджета, не менее 1 % от стоимости покрывается за счет средств местного бюджета.

Поэтому в скором времени в Соколе может появиться объект, который смело назовут народным.

Депутат Сахалинской областной Думы Наталья Коршунова, которая присутствовала на встрече, поддерживает идею инициативного бюджетирования.

- Главное в том, что люди заинтересованы в обсуждениях, в проведении встреч - с мэром, представителем министерства финансов региона. Сегодня люди могут определить сами, чему быть в населенном пункте. Власти прислушиваются к их мнению, - поделилась Наталья Коршунова.