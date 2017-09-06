Крыша, которая не течет: в Александровск-Сахалинском районе состоялись общественные слушания

В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.

Участие в слушаниях приняли управляющий отделением ПФР по Сахалинской области Денис Мазур, начальник административно-хозяйственного отдела ОПФР по Сахалинской области Кира Азоркина, начальник управления ПФР по Александровск-Сахалинскому району Наталья Плесакова.

На общественное мероприятие пригласили представителей муниципалитета, специалистов городских ведомств, региональных общественных организаций.

Открыл мероприятие управляющий ОПФР по Сахалинской области Денис Мазур. С докладом о государственных услугах, предоставляемых гражданам и страхователям, и о проблемах, связанных с условиями пребывания людей в здании, выступила начальник территориального органа ПФР Наталья Плесакова.

Техническое состояние здания, в котором располагается подразделение фонда, запланированные работы по капитальному ремонту и необходимость их выполнения озвучила начальник административно-хозяйственного отдела областного Пенсионного фонда Кира Азоркина.

Проектом ремонта предусмотрено выполнить непроницаемую кровлю, произвести усиление стропильных ног и замену дефектных стоек, устроить ходовой настил и водосточную систему, утеплить чердачное перекрытие, заменить кровельные покрытия с устройством гидроизоляции. Для обеспечения пожарной безопасности объекта предусмотрена обработка всех деревянных поверхностей крыши огнебиозащитным покрытием. Планируется также замена дверей в помещениях серверной и электрощитовой на конструкции соответствующие степени огнестойкости данных помещений.

В ходе выступления Кира Азоркина подчеркнула, что проектом предусмотрено применение недорогих отечественных материалов. На данное сообщение поступил вопрос: не скажется ли использование недорогих материалов на сроке их эксплуатации? Специалист Фонда ответила, что качество строительных материалов и изделий, применяемых подрядчиками, на соответствие проектным и нормативным требованиям подтверждается сертификатами соответствия и техническими паспортами.

Еще один вопрос поступил о том, что в смете не заложены затраты на проведение строительного контроля. Кира Юрьевна прокомментировала, что согласно Градостроительному кодексу обязанность осуществлять контроль возложена на подрядчика. Он несет ответственность за соблюдение технических норм и правил, за качество строительных материалов и результат работ. Но, со своей стороны, специалисты областного Пенсионного фонда всегда контролируют перечень, объем и качество работ.

По итогам слушаний все участники поддержали решение о необходимости и целесообразности проведения капитального ремонта крыши здания УПФР по Александровск-Сахалинскому району.

Протокол и заключение по публичных слушаниям опубликованы на сайте Пенсионного фонда РФ (http://www.pfrf.ru/branches/sakhalin/news~2017/09/06/141946).