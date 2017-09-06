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Новости
10:23   До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района 
                 Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

10:05   В Южно-Сахалинске покажут фотовыставку «Колодозеро» о жизни в российской глубинке 
                 В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

09:53   Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока» 
                 В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:44   Крыша, которая не течет: в Александровск-Сахалинском районе состоялись общественные слушания 
                 В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.

5 сентября
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
                 Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.

Выставочный павильон Сахалина принимает первых посетителей на ВЭФ 
                 Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ 
                 Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

Власти Холмска решают неудовлетворительную ситуацию с пассажирскими перевозками 
                 Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Восемь сахалинцев обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинские пенсионеры собрались на спартакиаде
                 В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.

Электроснабжение центра Южно-Сахалинска полностью восстановлено
                 К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В парашютную секцию сахалинского ЦТВС добирают ребят
                 В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.

Руководители правоохранительных органов проведут личный прием жителей Ногликского района 
                 14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске уволили чиновника администрации из-за утраты доверия
                 За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

ВТБ оценивает инвестиционные возможности Сахалинской области 
                 Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.

На Чернореченский угольный разрез поступает новейшее оборудование
                 К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

Дома в центре Южно-Сахалинска остались без электроснабжения
                 Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В Южно-Сахалинские автоинспекторы приняли участие в акции «Безопасная дорога в школу» 
                 В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

В Невельском районе при ДТП пострадали 40-летняя женщина и 5-летняя девочка
                 За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

Невельский бомж заставлял товарища работать и убил
                 В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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6 сентября 2017 г., 09:53

Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока»

В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

На набережной бухты Аякс свои павильоны представили все дальневосточные регионы. Сахалинская экспозиция заняла здесь центральное место. Уже в первый день ее посетило рекордное количество гостей - более 1 тысячи.

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- Здорово, познавательно, увлекательно, - так кратко охарактеризовала  сахалинский павильон одна из его первых посетительниц, жительница Владивостока Елена. Говорит, самое большое сооружение на местной набережной - его длина от «головы» до «хвоста» - около 20 метров - оказалось еще и самым ярким. В темное время суток оно переливается множеством огней, а днем привлекает внимание необычным внутренним содержимым.

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- Мы разместили там сразу несколько тематических зон с фото- и видеоиллюстрациями. К примеру, в туристической, получив начальные представления о регионе, гости могут приобрести путевки со скидками по 45 маршрутам. Посетить, в частности, предлагаем спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Лучше узнать о нем помогает виртуальная экскурсия по заснеженным склонам в 3D-шлеме. У всех желающих есть возможность сфотографироваться на фоне искусственного сугроба или эффектных горных склонов острова, - сообщила Наталья Пахолкова, представитель сахалинской делегации.

01_170905_9A.JPG

Современные технологии дополненной реальности позволяют  ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, а также гостиниц на «Горном воздухе». Все они в 2019 году примут участников Первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

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Рассказывают в павильоне и о реализации крупных проектов в островной экономике.  А уже на выходе из него все желающие могут увидеть Сахалин в прямом эфире - через необычную виртуальную дверь. Открыв ее, любой посетитель оказывается в Южно-Сахалинске на площади Победы или на территории областного краеведческого музея. Это дает возможности ознакомиться с историей региона, пообщаться с его жителями или получить собственный портрет от художника-шаржиста.

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Одним из самых популярных и многолюдных сегодня стал и стенд области на рыбном рынке «Улицы Дальнего Востока». Если в прошлом году Сахалин удивлял гостей «деревом» из корюшки, то в этом поразил их воображение оригинальным арт-объектом - чашей «Рыба фугу». Макет экзотического обитателя морей разместили на огромном подносе. Эта рыба ядовита, тем не менее считается деликатесом в Японии, ее готовят по особому рецепту. В последние годы фугу часто попадается рыбакам в акватории острова Монерон. 

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- Это символ сразу трех культур - русской, японской и корейской, которые буквально переплетены в нашем регионе. Не секрет, что именно с гуманитарного сотрудничества начинается экономическое. Япония и Корея - два главных торговых партнера Сахалина, - рассказал губернатор области Олег Кожемяко посетившему сахалинский стенд Юрию Трутневу, вице-премьеру российского правительства - полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

- На Сахалине изучили рецепт ее правильного приготовления? -  заинтересовался полпред.

- Мы пока ее ловим. А к следующему форуму обязательно научимся готовить, - ответил глава региона.

01_170905_29A.JPG

Здесь же, неподалеку от рыбного рынка состоялась и церемония открытия фестиваля «Улица Дальнего Востока». Ее неофициальным гимном стала песня от авторов из всех дальневосточных субъектов. Ее транслировали на большом экране, а по окончании видеоролика все его участники вышли на сцену. Еще одна выразительная особенность церемонии - групповой демонстрационный полет над акваторией бухты Аякс истребителей Су-35С. Заглушая ведущего, тяжелые сверхманевренные боевые машины выполнили фигуры высшего пилотажа.

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- Уважаемые гости и участники форума! Дальний Восток - крупная часть России общей площадью около 6 миллионов квадратных километров. На этой территории разместились 9 субъектов. Здесь, на «Улице Дальнего Востока» мы хотим показать традиции, культуру и самобытность этих регионов, их перспективы, - обратился со сцены к участникам форума Юрий Трутнев.

Он отметил, что уже сегодня инвесторы заявили на Дальнем Востоке более 800 инвестиционных проектов на сумму свыше 3 триллионов рублей.

01_170905_34A.JPG

Сахалин рассчитывает заключить на полях III Восточного экономического форума более десяти соглашений. Среди них - документы о создании гостиницы с водным комплексом в окрестностях «Горного воздуха», корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра, индустриального парка в Южно-Сахалинске, о реализации проекта по обновлению подвижного состава для маршрутов дальнего следования и пригородного сообщения Сахалинской железной дороги.

В работе форума принимают участие президент России Владимир Путин, а также первые лица Японии, Республики Корея, Монголии, представители ряда других государств.

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Автор: Острова


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10:23   До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района 
                 Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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09:53   Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока» 
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                 Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ 
                 Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

Власти Холмска решают неудовлетворительную ситуацию с пассажирскими перевозками 
                 Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

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                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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                 В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.

Электроснабжение центра Южно-Сахалинска полностью восстановлено
                 К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В парашютную секцию сахалинского ЦТВС добирают ребят
                 В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.

Руководители правоохранительных органов проведут личный прием жителей Ногликского района 
                 14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В Поронайске уволили чиновника администрации из-за утраты доверия
                 За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

ВТБ оценивает инвестиционные возможности Сахалинской области 
                 Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.

На Чернореченский угольный разрез поступает новейшее оборудование
                 К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

Дома в центре Южно-Сахалинска остались без электроснабжения
                 Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

В Южно-Сахалинские автоинспекторы приняли участие в акции «Безопасная дорога в школу» 
                 В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

В Невельском районе при ДТП пострадали 40-летняя женщина и 5-летняя девочка
                 За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

Невельский бомж заставлял товарища работать и убил
                 В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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