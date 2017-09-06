Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока»

В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

На набережной бухты Аякс свои павильоны представили все дальневосточные регионы. Сахалинская экспозиция заняла здесь центральное место. Уже в первый день ее посетило рекордное количество гостей - более 1 тысячи.

- Здорово, познавательно, увлекательно, - так кратко охарактеризовала сахалинский павильон одна из его первых посетительниц, жительница Владивостока Елена. Говорит, самое большое сооружение на местной набережной - его длина от «головы» до «хвоста» - около 20 метров - оказалось еще и самым ярким. В темное время суток оно переливается множеством огней, а днем привлекает внимание необычным внутренним содержимым.

- Мы разместили там сразу несколько тематических зон с фото- и видеоиллюстрациями. К примеру, в туристической, получив начальные представления о регионе, гости могут приобрести путевки со скидками по 45 маршрутам. Посетить, в частности, предлагаем спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Лучше узнать о нем помогает виртуальная экскурсия по заснеженным склонам в 3D-шлеме. У всех желающих есть возможность сфотографироваться на фоне искусственного сугроба или эффектных горных склонов острова, - сообщила Наталья Пахолкова, представитель сахалинской делегации.

Современные технологии дополненной реальности позволяют ознакомиться и с ходом строительства крупных спортивных объектов на Сахалине: новых горнолыжных трасс, биатлонного комплекса, а также гостиниц на «Горном воздухе». Все они в 2019 году примут участников Первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Рассказывают в павильоне и о реализации крупных проектов в островной экономике. А уже на выходе из него все желающие могут увидеть Сахалин в прямом эфире - через необычную виртуальную дверь. Открыв ее, любой посетитель оказывается в Южно-Сахалинске на площади Победы или на территории областного краеведческого музея. Это дает возможности ознакомиться с историей региона, пообщаться с его жителями или получить собственный портрет от художника-шаржиста.

Одним из самых популярных и многолюдных сегодня стал и стенд области на рыбном рынке «Улицы Дальнего Востока». Если в прошлом году Сахалин удивлял гостей «деревом» из корюшки, то в этом поразил их воображение оригинальным арт-объектом - чашей «Рыба фугу». Макет экзотического обитателя морей разместили на огромном подносе. Эта рыба ядовита, тем не менее считается деликатесом в Японии, ее готовят по особому рецепту. В последние годы фугу часто попадается рыбакам в акватории острова Монерон.

- Это символ сразу трех культур - русской, японской и корейской, которые буквально переплетены в нашем регионе. Не секрет, что именно с гуманитарного сотрудничества начинается экономическое. Япония и Корея - два главных торговых партнера Сахалина, - рассказал губернатор области Олег Кожемяко посетившему сахалинский стенд Юрию Трутневу, вице-премьеру российского правительства - полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

- На Сахалине изучили рецепт ее правильного приготовления? - заинтересовался полпред.

- Мы пока ее ловим. А к следующему форуму обязательно научимся готовить, - ответил глава региона.

Здесь же, неподалеку от рыбного рынка состоялась и церемония открытия фестиваля «Улица Дальнего Востока». Ее неофициальным гимном стала песня от авторов из всех дальневосточных субъектов. Ее транслировали на большом экране, а по окончании видеоролика все его участники вышли на сцену. Еще одна выразительная особенность церемонии - групповой демонстрационный полет над акваторией бухты Аякс истребителей Су-35С. Заглушая ведущего, тяжелые сверхманевренные боевые машины выполнили фигуры высшего пилотажа.

- Уважаемые гости и участники форума! Дальний Восток - крупная часть России общей площадью около 6 миллионов квадратных километров. На этой территории разместились 9 субъектов. Здесь, на «Улице Дальнего Востока» мы хотим показать традиции, культуру и самобытность этих регионов, их перспективы, - обратился со сцены к участникам форума Юрий Трутнев.

Он отметил, что уже сегодня инвесторы заявили на Дальнем Востоке более 800 инвестиционных проектов на сумму свыше 3 триллионов рублей.

Сахалин рассчитывает заключить на полях III Восточного экономического форума более десяти соглашений. Среди них - документы о создании гостиницы с водным комплексом в окрестностях «Горного воздуха», корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра, индустриального парка в Южно-Сахалинске, о реализации проекта по обновлению подвижного состава для маршрутов дальнего следования и пригородного сообщения Сахалинской железной дороги.

В работе форума принимают участие президент России Владимир Путин, а также первые лица Японии, Республики Корея, Монголии, представители ряда других государств.