В Южно-Сахалинске покажут фотовыставку «Колодозеро» о жизни в российской глубинке

В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка - это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

В конце 1990-х годов, сбежав от городского шума и суеты, эти места открыла для себя компания трех друзей из Москвы. Они стали приезжать снова и снова, с женами и детьми, и скоро сменили бешеный ритм города на размеренный уклад жизни в Карельской деревне. Так появилась Колодозерская община, где в 2003 году на частные пожертвования был восстановлен храм Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный в советский период. Отец Аркадий, один из тех трех друзей-москвичей, сейчас настоятель этого храма, и именно он и местные жители являются главными героями проекта Алексея Мякишева.

- Через визуальные образы я пытаюсь изучить людей, которые живут вдалеке от цивилизации, показать их быт, их единение с природой и то, насколько это связано с верой в бога, - рассказывает автор.

Карельские фотографии Мякишева фиксируют эпизоды человеческой повседневности и передают тот неповторимый колорит русской провинции, за которым едут в глубинку жители больших городов. Автор не ищет сусальных образов, не снимает «развесистую клюкву» и не избегает острых социальных тем. За внешней простотой сюжета у него скрывается глубокое внутренне содержание, социальный подтекст, делается попытка раскрыть внутренний мир героев, их психологическое состояние.

Фотограф представляет свои работы исключительно в классической черно-белой технике, объясняя это тем, что настоящая фотография должна быть только такой, без лишних цветовых образов и ненужных дополнений.

Другой отличительной особенностью работ Мякишева является отсутствие у них названий. Образы, запечатленные автором, часто говорят больше, чем подписи к фотографиям, и зритель здесь волен сам домысливать сюжет.

Открытие экспозиции состоится 13 сентября в 18:30 по адресу: Площадь Победы, выставочный зал Храма Рождества Христова. После открытия состоится творческая встреча с автором. Вход на открытие и последующее посещение выставки будет свободным для всех желающих. Экспозиция продлится до 13 октября.

Выставку представляют Южно-Сахалинская и Курильская епархия при поддержке регионального фонда «Родные острова», общественной организации «Крылья Сахалина» и агентства «Авиасалон».