До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района

Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Внимание к Корсаковскому району - неслучайно. Городской округ входит в территорию Свободного порта «Владивосток».

- Сегодня ровно два месяца как вы поручили мне разработать план мероприятий по ускоренному развитию Корсаковского городского округа. Можно сказать, что главными инициаторами новой программы явились сами корсаковцы. Жители района вносили свои предложения по благоустройству населенных пунктов, строительству спортивных и медицинских объектов. Мы вывели целый ряд приоритетных направлений, которые будут вынесены на рассмотрение правительству островного региона, - рассказал Сергей Подолян.

Новая программа разбита на три составляющие. Первая - это проекты, которые уже реализуются в составе адресной инвестиционной программы Сахалинской области, однако сроки их реализации будут ускорены. Вторая - это новые предложения муниципалитета и третья - инициативы корсаковцев. Среди таких пожеланий - строительство сельского клуба в селах Соловьевка, Чапаево и Охотское, строительство новой библиотеки и многофункционального спортивного центра в портовом городе. Особое внимание корсаковцы уделили вопросам по строительству набережной, реконструкции парка и организация Дома престарелых в районе.

Губернатор отметил, что Корсаковский район имеет большие перспективы. Здесь будут создаваться новые рабочие места, строиться жилье, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, реконструироваться объекты культуры и быта.

- Важно, чтобы все просьбы и пожелания жителей были услышаны и отражены в новой программе развития района. Такую работу необходимо провести и в других муниципалитетах, - подчеркнул, обращаясь к зампреду, губернатор.