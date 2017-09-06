До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района

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Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.
Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.
Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.
К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
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Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Внимание к Корсаковскому району - неслучайно. Городской округ входит в территорию Свободного порта «Владивосток».
- Сегодня ровно два месяца как вы поручили мне разработать план мероприятий по ускоренному развитию Корсаковского городского округа. Можно сказать, что главными инициаторами новой программы явились сами корсаковцы. Жители района вносили свои предложения по благоустройству населенных пунктов, строительству спортивных и медицинских объектов. Мы вывели целый ряд приоритетных направлений, которые будут вынесены на рассмотрение правительству островного региона, - рассказал Сергей Подолян.
Новая программа разбита на три составляющие. Первая - это проекты, которые уже реализуются в составе адресной инвестиционной программы Сахалинской области, однако сроки их реализации будут ускорены. Вторая - это новые предложения муниципалитета и третья - инициативы корсаковцев. Среди таких пожеланий - строительство сельского клуба в селах Соловьевка, Чапаево и Охотское, строительство новой библиотеки и многофункционального спортивного центра в портовом городе. Особое внимание корсаковцы уделили вопросам по строительству набережной, реконструкции парка и организация Дома престарелых в районе.
Губернатор отметил, что Корсаковский район имеет большие перспективы. Здесь будут создаваться новые рабочие места, строиться жилье, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, реконструироваться объекты культуры и быта.
- Важно, чтобы все просьбы и пожелания жителей были услышаны и отражены в новой программе развития района. Такую работу необходимо провести и в других муниципалитетах, - подчеркнул, обращаясь к зампреду, губернатор.
Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.
Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.
Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
К 16 часам 5 сентября оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» восстановили в полном объеме подачу электроэнергии центральной части Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
14 сентября в период с 11:00 до 14:00 часов в помещении прокуратуры Ногликского района по адресу: Ноглики, улица Советская, 2, состоится выездной прием граждан с руководителями правоохранительных органов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.
К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.
Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».
В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
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