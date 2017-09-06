В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону

Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, а педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Зрителям был представлена не только вершина, но и путь к ней. Это особо подчеркнула в приветственном слове директор Сахалинского театра кукол Инга Костанова.

- Летняя театральная школа - событие уникальное! Мы показали творческую лабораторию, в которой шла работа над пластикой, речью, взглядом, эмоциями. Зрители увидели самое главное - готовность и стремление труппы работать в течении всего сезона.

Первое отделение было посвящено сценической речи, пластике и хореографии, второе ­ мастерству актера. Завершился показ общей фотографией и вручением подарков. Впереди новые встречи уже в пятой Летней театральной школе, - отметила руководитель.

Сахалинский театр кукол готов к 37-у сезону. Он начнется совсем скоро - 23 сентября в 11:00. Первым спектаклем станет «Кот в сапогах».