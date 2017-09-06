6 сентября 2017 г., 13:53

На Сахалине браконьеры добыли икры на два миллиона

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Установлено, что подозреваемые осуществляли вылов рыбы горбуши с целью добычи красной икры. К моменту, когда их деятельность была пресечена сотрудниками полиции, злоумышленникам удалось заготовить более 90 килограммов ценного продукта.

Подозреваемые были задержаны стражами порядка на полуострове Шмидт в 3 километрах от устья реки Пильво. В результате мероприятия, проведенного полицейскими совместно с представителями СКТУ ФАР, были обнаружены и изъяты лесковые сети и бредень, являющиеся браконьерскими орудиями лова, а также 82 килограмма уже заготовленной икры и 10 килограммов икры-сырца.

Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. Водные биоресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение.

В настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции вышеуказанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.