В Холмске обсудили перепись личных подсобных хозяйств

В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Необходимость проведения семинара была продиктована итогами прошедшей сельскохозяйственной переписи, когда возникли несовпадения данных статистических учреждений и данных, предоставленных переписчиками. Во многом искажение информации стало следствием неверно оформленных записей в книгах похозяйственного учёта.

Возникшая проблема оказалась в центре внимания правительства и губернатора Сахалинской области. И теперь, благодаря поручению руководителя островного региона, в муниципальных образованиях области проводится масштабная работа по разъяснению и уточнению правил ведения книг похозяйственного учёта ЛПХ.

Семинар в Холмске прошёл в формате диалога, в процессе которого участники могли задать все волнующие их вопросы, попытаться разрешить спорные и неоднозначные ситуации, появляющиеся в процессе учёта деятельности личных подсобных хозяйств.