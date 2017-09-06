6 сентября 2017 г., 14:06

Разбойное нападение на квартиру раскрыли тымовские полицейские

5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

По указанному заявительницей адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские, опросив очевидцев и свидетелей, составили фоторобот злоумышленника, который был задержан по горячим следам. Подозреваемым оказался 56-летний местный житель, ранее неоднократно судимый и состоящий под административным надзором.

Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в подъезд и обратил внимание на приоткрытую входную дверь одной из квартир. Проникнув в жилище он, угрожая ножом, похитил у потерпевшей два сотовых телефона и скрылся.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.