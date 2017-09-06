В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017»

В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В 10:00 будет дан старт на площади Победы, оттуда участники двинутся на юг по улице Горького, до улицы Емельянова, затем на запад до пересечения с улицей Комсомольской, по ней на юг до улицы Пуркаева, вверх по ней, и вновь по улице Горького до площади Победы.

- Маршрут изменился в связи с ремонтными работами, ведущимися на дорогах города. Совместно с департаментом городского хозяйства и управлением ГИБДД эта схема выбрана наиболее оптимальной и согласована, - отметил и.о. начальника управления спортивных мероприятий Сахалинской области Алексей Никонов.

На пути маршрута будут располагаться несколько зон разворота, в зависимости от выбранной дистанции - по улице Горького, в районе дома 19, а также на перекрестке улиц Горького и Емельянова.

Дистанции для участников останутся прежними: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км.

- Каждый сможет выбрать для себя подходящую дистанцию. Как и в прошлом году, мы ожидаем, что наибольшее количество легкоатлетов соберет 4-х километровый маршрут, - отметила заместитель председателя федерации легкой атлетики Сахалинской области Татьяна Быкова.

Обязательным условием для участников является наличие справки от врача с допуском и заполненная заявка, ее можно скачать на сайте регионального министерства спорта и молодежной политики http://stimol.admsakhalin.ru/sport/kross-nacii/. Каждый участник будет застрахован от несчастных случаев при регистрации. Она начнется 11 сентября.