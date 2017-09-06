РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали

Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

В рамках III Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, стороны заключили соглашение о сотрудничестве на период до 2020 года. Подписали его губернатор региона Олег Кожемяко и глава компании Олег Белозёров.

Документ предусматривает сохранение необходимого уровня транспортной обеспеченности Сахалинской области на время «перешивки» железнодорожной колеи. При производстве работ будет частично прекращено железнодорожное сообщение. Поэтому стороны намерены совместно совершенствовать управление грузопотоками, в том числе за счет оптимизации логистических схем и привлечения альтернативных видов транспорта.

«Российские железные дороги» взяли на себя обязательства по переводу стальной магистрали острова с «узкой» колеи - 1 067 миллиметров - на общесетевую - 1 520 миллиметров до 2020 года в рамках утвержденных бюджетных параметров. При этом компания примет все меры для минимизации перерывов в движении пассажирских и грузовых поездов.

В свою очередь, областное правительство окажет содействие в привлечении дополнительного финансирования для проекта. Речь идет, в том числе, и о снятии различных обременений.

Для реализации соглашения сахалинские власти и «Российские железные дороги» создадут совместную рабочую группу.

- Для региона подписание сегодняшнего документа - знаковое решение. Это - кардинальное решение многих накопившихся проблем в транспортной отрасли. С «перешивкой» колеи на новый уровень выходят грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки, растут их объемы. Открываются возможности для использования на Сахалине техники, повсеместно распространенной в России, поставок современного подвижного состава. Договоренности об этом у нас есть с тверским вагоностроительным заводом. Всего в переустройство сахалинской стальной магистрали компания РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей. В общей сложности до 2020 года будет сделано около 400 километров нового пути, - сказал по итогам состоявшейся церемонии подписания губернатор области Олег Кожемяко.

Он добавил, что востребованность железнодорожного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок на Сахалине будет постепенно возрастать. Например, власти региона планирует шире использовать возможности железной дороги для транспортировки угля. Это поможет снизить нагрузку на автомобильные трассы.