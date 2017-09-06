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Новости
14:32   Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

14:30   В столице Сахалина задержали любительницу краденой одежды
                 В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:19   В семи районах Сахалина будет пожароопасно
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

14:17   Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта 
                 Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.

14:14   РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали 
                 Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

14:09   В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017» 
                 В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

14:06   Разбойное нападение на квартиру раскрыли тымовские полицейские
                 5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

14:02   В Холмске обсудили перепись личных подсобных хозяйств 
                 В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

13:53   На Сахалине браконьеры добыли икры на два миллиона
                 Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:39   В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону 
                 Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

10:23   До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района 
                 Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

10:05   В Южно-Сахалинске покажут фотовыставку «Колодозеро» о жизни в российской глубинке 
                 В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

09:53   Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока» 
                 В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:44   Крыша, которая не течет: в Александровск-Сахалинском районе состоялись общественные слушания 
                 В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.

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Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
                 Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.

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                 Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ 
                 Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

Власти Холмска решают неудовлетворительную ситуацию с пассажирскими перевозками 
                 Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Восемь сахалинцев обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинские пенсионеры собрались на спартакиаде
                 В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.

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6 сентября 2017 г., 14:14

РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали

Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

В рамках III Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, стороны заключили соглашение о сотрудничестве на период до 2020 года. Подписали его губернатор региона Олег Кожемяко и глава компании Олег Белозёров.

Документ предусматривает сохранение необходимого уровня транспортной обеспеченности Сахалинской области на время «перешивки» железнодорожной колеи. При производстве работ будет частично прекращено железнодорожное сообщение. Поэтому стороны намерены совместно совершенствовать управление грузопотоками, в том числе за счет оптимизации логистических схем и привлечения альтернативных видов транспорта.

«Российские железные дороги» взяли на себя обязательства по переводу стальной магистрали острова с «узкой» колеи - 1 067 миллиметров - на общесетевую - 1 520 миллиметров до 2020 года в рамках утвержденных бюджетных параметров. При этом компания примет все меры для минимизации перерывов в движении пассажирских и грузовых поездов.

В свою очередь, областное правительство окажет содействие в привлечении дополнительного финансирования для проекта. Речь идет, в том числе, и о снятии различных обременений.

Для реализации соглашения сахалинские власти и «Российские железные дороги» создадут совместную рабочую группу.

- Для региона подписание сегодняшнего документа - знаковое решение. Это - кардинальное решение многих накопившихся проблем в транспортной отрасли. С «перешивкой» колеи на новый уровень выходят грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки, растут их объемы. Открываются возможности для использования на Сахалине техники, повсеместно распространенной в России, поставок современного подвижного состава. Договоренности об этом у нас есть с тверским вагоностроительным заводом. Всего в переустройство сахалинской стальной магистрали компания РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей. В общей сложности до 2020 года будет сделано около 400 километров нового пути, - сказал по итогам состоявшейся церемонии подписания губернатор области Олег Кожемяко.

Он добавил, что востребованность железнодорожного транспорта для пассажирских и грузовых перевозок на Сахалине будет постепенно возрастать. Например, власти региона планирует шире использовать возможности железной дороги для транспортировки угля. Это поможет снизить нагрузку на автомобильные трассы.

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Автор: Острова


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14:32   Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

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14:17   Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта 
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14:14   РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали 
                 Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

14:09   В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017» 
                 В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

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12:39   В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону 
                 Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

10:23   До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района 
                 Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

10:05   В Южно-Сахалинске покажут фотовыставку «Колодозеро» о жизни в российской глубинке 
                 В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

09:53   Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока» 
                 В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:44   Крыша, которая не течет: в Александровск-Сахалинском районе состоялись общественные слушания 
                 В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.

5 сентября
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
                 Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.

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                 Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ 
                 Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

Власти Холмска решают неудовлетворительную ситуацию с пассажирскими перевозками 
                 Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.

Восемь сахалинцев обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинские пенсионеры собрались на спартакиаде
                 В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.

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