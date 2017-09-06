Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта

Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.

На одной площадке собралось более 120 молодых людей Сахалинской области. Ребята представляли социально-значимые проекты, идеи и концепции молодёжных акций и мероприятий для формирования единой региональной системы, а также для решения вопросов молодежной политики.

Корсаковская делегация из 10 активных молодых людей получила грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта, направленного на социальную адаптацию несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Проект будет реализован до декабря 2017 года и включает в себя мастер-классы, тренинги, различные занятия по адаптации. Руководителем делегации и проекта является Аксенова Наталья, волонтер МБУ «Центр молодежных инициатив» Корсаковского городского округа.