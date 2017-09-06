Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере

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5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.
Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.
Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.
Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
|Архив новостей
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5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В заключительный соревновательный день сахалинские спортсмены вновь взошли на пьедестал почета. В эстафете 4 по 400 метров среди юношей островным легкоатлетам удалось завоевать бронзовые медали.
- Наши ребята стали третьими, уступив по времени спортсменам из Краснодара и Московской области, - отметил представитель команды Роман Трубецкой.
Островные легкоатлеты в составе Матвея Кожарова (Корсаков, тренеры Елена Елохина, Сергей Долгов), Данила Нетяго (Южно-Сахалинск, тренер Алексей Жижикин), Родиона Фоменко (Холмск, тренеры Сергей и Мария Рехмонен) и Евгения Сергеева (Южно-Сахалинск, тренер Наталья Шапкина) преодолели дистанцию за 3:20.88 минуты.
5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.
Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.
Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.
Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.
Пассажирские перевозки в Холмске в первую очередь должны отвечать интересам и запросам холмчан – эта идея стала основой прошедшей рабочей встречи главы и представителей администрации, а также руководителей МУП «Мастер» и Ассоциации перевозчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в муниципалитете.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Сахалинской области от 30 до 45 лет. Они обвиняются в незаконных организации и проведении азартных игр, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске проходит региональный этап IV спартакиады пенсионеров России. В островную столицу своих «полпредов» направили представители восьми муниципальных образований острова, сообщили в сахалинском минспорте.
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