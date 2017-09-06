Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников

Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Идея выпускать на Сахалине беспилотники родилась несколько лет назад, рассказывает один из ее авторов Александр Пырков - в недавнем прошлом штурман дальнего плавания и старший помощник капитана. Тогда в продаже только начали появляться первые подобные аппараты, привезенные из-за рубежа. Оценив их летные возможности, компания местных энтузиастов пришла к выводу - делать можно лучше.

- Сначала это было хобби. В приспособленном помещении собралась команда единомышленников - инженеров и программистов. Получили первый образец беспилотного самолета. Об этом узнали наши рыбопромышленные компании. Попросили продать его, чтобы следить за нерестовыми реками. А дальше мы решили создать коммерческую организацию, которая бы изготавливала беспилотники серийно, - сообщил Пырков, ставший директором новой компании «Комплексные беспилотные системы».

Сегодня, говорит он, на всем Дальнем Востоке нет ни одной организации, которая бы выпускала гражданские беспилотные летательные аппараты. А спрос на них - велик. В Сахалинской области, да и за ее пределами, подобные технологии востребованы при мониторинге ледовой обстановки или лесных пожаров. Большую пользу беспилотники могут принести при проведении аэрофотосъемки или поиске пропавших людей.

- Широко распространенные ныне квадрокоптеры имеют сильно ограниченные технические характеристики для проведения таких операций. Их «потолок» дальности полетов - 15 километров. Для того, чтобы покрыть большие расстояния нужен самолет. Кроме того, все беспилотники, которые сегодня есть на рынке и которые используют геодезические компании, - «сухопутные» - им требуется суша для посадки. А тот аппарат, который мы разработали, в состоянии садиться в штатном режиме на водную поверхность. Это наше ноу-хау, на которое сейчас оформляется патент. Помимо автопосадки летательный аппарат получил системы автоматического поиска и спасения, антиопределения. Они только начинают появляться на рынке, - отметил генеральный конструктор компании Эдуард Абрамов.

Новый беспилотный самолет будет иметь размах крыльев до 3,5 метра и массу - около 12 килограммов. Предельная дальность полета - около 400 километров. Основной материал конструкции - карбоновая ткань. Устанавливать на нем можно сразу несколько тепловизоров, фото- или видеокамер. Изображение с них выводится на мониторы наземной станции. Ориентировочная стоимость такой авиасистемы - от 1,5 миллиона рублей.

Возможностями первого сахалинского беспилотника уже заинтересовались нефтегазовые и геодезические компании острова. Его применение позволит им снизить расходы. В ряде ситуаций, например, для изучения ледовой обстановки не понадобится использовать дорогостоящие спутниковые технологии или вертолет. Аналогичные данные можно получить и за меньшую цену.

Емкость мирового рынка подобных летательных аппаратов сейчас оценивают в 6 миллиардов долларов. По прогнозам, через 15 лет она вырастет в 6 раз. Это еще один весомый довод для сахалинских энтузиастов развивать собственное дело.

- Мы создали прототип летательного аппарата - действующую уменьшенную копию будущего серийного образца. Есть команда людей, технологии и некоторое оборудование. Однако чтобы проект перестал быть «гаражным» и стал коммерческим, необходимы дополнительные инвестиции. Новое производство мы намерены разместить в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим свободного порта. Там есть определенные преференции для бизнеса и быстрее решаются вопросы с выделением земель. На выходе получим научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников, - сказал Александр Пырков.

Средства на научные разработки сахалинская компания намерена получить в Фонде «Сколково». Она претендует на то, что стать его резидентом и сейчас проходит процедуру аккредитации. В планах - уже через год получить коммерческий продукт. А через 5 лет - полностью окупить начинание за счет заказов.

- Проект очень интересный и, безусловно, важный для Сахалина. Мы можем рассмотреть вопрос приобретения станков и другого оборудования по вашей заявке, скажем, на условиях лизинга под низкий процент. Помочь с помещением, а также с поиском недостающих средств для реализации этой инициативы, - отметил губернатор Олег Кожемяко в беседе с предпринимателями-новаторами.

Глава региона поддержал и другое их предложение - создать на Сахалине Центр беспилотной гражданской авиации Дальнего Востока. Новая негосударственная структура будет обучать операторов беспилотных воздушных судов, выдавать им лицензии и проводить аттестации.