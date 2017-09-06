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Новости
18:43   В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение
                 По данным на утро 6 сентября, в районном центре обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

18:02   Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников 
                 Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

14:32   Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

14:30   В столице Сахалина задержали любительницу краденой одежды
                 В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:19   В семи районах Сахалина будет пожароопасно
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

14:17   Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта 
                 Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.

14:14   РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали 
                 Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

14:09   В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017» 
                 В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

14:06   Разбойное нападение на квартиру раскрыли тымовские полицейские
                 5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

14:02   В Холмске обсудили перепись личных подсобных хозяйств 
                 В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

13:53   На Сахалине браконьеры добыли икры на два миллиона
                 Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:39   В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону 
                 Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

10:23   До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района 
                 Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

10:05   В Южно-Сахалинске покажут фотовыставку «Колодозеро» о жизни в российской глубинке 
                 В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

09:53   Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока» 
                 В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:44   Крыша, которая не течет: в Александровск-Сахалинском районе состоялись общественные слушания 
                 В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.

5 сентября
Жители сахалинского Сокола размышляют о благоустройстве села
                 Жителей села Сокол Долинского района вовлекают в инициативное бюджетирование. Там прошла встреча, на которой люди обсуждали – чему новому быть в населенном пункте. Проекты, которые могут быть профинансированы, сельчане обсуждают с представителями органов исполнительной власти.

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                 Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

ВТБ оценивает инвестиционные возможности Сахалинской области 
                 Банк ВТБ и правительство региона готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора островного региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Представители правления финансового учреждения прибыли на Сахалин, чтобы на месте оценить инвестиционные возможности островного края.

В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ 
                 Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

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6 сентября 2017 г., 18:02

Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников

Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов,  который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Идея выпускать на Сахалине беспилотники родилась несколько лет назад, рассказывает один из ее авторов Александр Пырков - в недавнем прошлом штурман дальнего плавания и старший помощник капитана. Тогда в продаже только начали появляться первые подобные аппараты, привезенные из-за рубежа. Оценив их летные возможности, компания местных энтузиастов пришла к выводу - делать можно лучше.

- Сначала это было хобби. В приспособленном помещении собралась команда единомышленников - инженеров и программистов. Получили первый образец беспилотного самолета. Об этом узнали наши рыбопромышленные компании. Попросили продать его, чтобы следить за нерестовыми реками. А дальше мы решили создать коммерческую организацию, которая бы изготавливала беспилотники серийно, - сообщил Пырков, ставший директором новой компании «Комплексные беспилотные системы».

Сегодня, говорит он, на всем Дальнем Востоке нет ни одной организации, которая бы выпускала гражданские беспилотные летательные аппараты. А спрос на них - велик. В Сахалинской области, да и за ее пределами, подобные технологии востребованы при мониторинге ледовой обстановки или лесных пожаров. Большую пользу беспилотники могут принести при проведении аэрофотосъемки или поиске пропавших людей.

- Широко распространенные ныне квадрокоптеры имеют сильно ограниченные технические характеристики для проведения таких операций. Их «потолок» дальности полетов - 15 километров. Для того, чтобы покрыть большие расстояния нужен самолет. Кроме того, все беспилотники, которые сегодня есть на рынке и которые используют геодезические компании, - «сухопутные» - им требуется суша для посадки. А тот аппарат, который мы разработали, в состоянии садиться в штатном режиме на водную поверхность. Это наше ноу-хау, на которое сейчас оформляется патент. Помимо автопосадки летательный аппарат получил системы автоматического поиска и спасения, антиопределения. Они только начинают появляться на рынке, - отметил генеральный конструктор компании Эдуард Абрамов. 

Новый беспилотный самолет будет иметь размах крыльев до 3,5 метра и массу - около 12 килограммов. Предельная дальность полета - около 400 километров. Основной материал конструкции - карбоновая ткань. Устанавливать на нем можно сразу несколько тепловизоров, фото- или видеокамер. Изображение с них выводится на мониторы наземной станции. Ориентировочная стоимость такой авиасистемы - от 1,5 миллиона рублей.

Возможностями первого сахалинского беспилотника уже заинтересовались нефтегазовые и геодезические компании острова. Его применение позволит им снизить расходы. В ряде ситуаций, например, для изучения ледовой обстановки не понадобится использовать дорогостоящие спутниковые технологии или вертолет. Аналогичные данные можно получить и за меньшую цену.

Емкость мирового рынка подобных летательных аппаратов сейчас оценивают в 6 миллиардов долларов. По прогнозам, через 15 лет она вырастет в 6 раз. Это еще один весомый довод для сахалинских энтузиастов развивать собственное дело.

- Мы создали прототип летательного аппарата - действующую уменьшенную копию будущего серийного образца. Есть команда людей, технологии и некоторое оборудование. Однако чтобы проект перестал быть «гаражным» и стал коммерческим, необходимы дополнительные инвестиции. Новое производство мы намерены разместить в Корсаковском городском округе, на территорию которого распространен режим свободного порта. Там есть определенные преференции для бизнеса и быстрее решаются вопросы с выделением земель. На выходе получим научно-производственное предприятие со своей взлетно-посадочной полосой для испытаний беспилотников, - сказал Александр Пырков. 

Средства на научные разработки сахалинская компания намерена получить в Фонде «Сколково». Она претендует на то, что стать его резидентом и сейчас проходит процедуру аккредитации. В планах - уже через год получить коммерческий продукт. А через 5 лет - полностью окупить начинание за счет заказов.

- Проект очень интересный и, безусловно, важный для Сахалина. Мы можем рассмотреть вопрос приобретения станков и другого оборудования по вашей заявке, скажем, на условиях лизинга под низкий процент. Помочь с помещением, а также с поиском недостающих средств для реализации этой инициативы, - отметил губернатор Олег Кожемяко в беседе с предпринимателями-новаторами.

Глава региона поддержал и другое их предложение - создать на Сахалине Центр беспилотной гражданской авиации Дальнего Востока. Новая негосударственная структура будет обучать операторов беспилотных воздушных судов,  выдавать им лицензии и проводить аттестации.

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Автор: Острова


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18:43   В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение
                 По данным на утро 6 сентября, в районном центре обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

18:02   Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников 
                 Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

14:32   Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

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14:17   Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта 
                 Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.

14:14   РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали 
                 Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

14:09   В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017» 
                 В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

14:06   Разбойное нападение на квартиру раскрыли тымовские полицейские
                 5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

14:02   В Холмске обсудили перепись личных подсобных хозяйств 
                 В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

13:53   На Сахалине браконьеры добыли икры на два миллиона
                 Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

12:39   В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону 
                 Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

10:23   До конца 2017 года будет принята программа развития Корсаковского района 
                 Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

10:05   В Южно-Сахалинске покажут фотовыставку «Колодозеро» о жизни в российской глубинке 
                 В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.

09:53   Сахалинский павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на фестивале «Улица Дальнего Востока» 
                 В столице Приморья 5 сентября дан официальный старт мероприятиям III Восточного экономического форума. Главное экономическое событие года уже по традиции началось с фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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                 В Александровск-Сахалинской центральной городской библиотеке состоялись общественные слушания по вопросу проведения капитального ремонта крыши здания управления Пенсионного фонда РФ по Александровск-Сахалинскому району Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении ПФР.

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Выставочный павильон Сахалина принимает первых посетителей на ВЭФ 
                 Выставочный павильон Сахалинской области на Восточном экономическом форуме принимает первых посетителей, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта региона. Интерактивный макет с дополненной реальностью является главной особенностью стенда первых международных игр «Дети Азии», которые состоятся на Сахалине в 2019 году.

ВТБ оценивает инвестиционные возможности Сахалинской области 
                 Банк ВТБ и правительство региона готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора островного региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Представители правления финансового учреждения прибыли на Сахалин, чтобы на месте оценить инвестиционные возможности островного края.

В Сахалинской области стартовала дополнительная сдача ЕГЭ 
                 Во вторник, 5 сентября, сахалинские выпускники сдавали Единый государственный экзамен по русскому языку. Заявления на пересдачу написали 4 человека, на экзамен явилось 2 человека. Задания школьники выполняли в течение трех с половиной часов, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования региона.

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