6 сентября 2017 г., 18:44

В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение

По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Северо-Курильск на острове Парамушир 4 сентября подвергся удару тайфуна «Санву». Скорость порывов ветра достигала 35 метров в секунду. За несколько часов выпало 99 миллиметров осадков. Вода подмыла два автомобильных моста, несколько участков дорог. Пострадала и действующая линия электропередачи. Также были подтоплены подвалы 12 жилых домов в районном центре.

Ликвидацию последствий непогоды взял под личный контроль губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Вечером 4 сентября начались аварийно-восстановительные работы. 17 бригад занялись ремонтом объектов инфраструктуры.

Специалисты оценили размер ущерба причиненного автодорогам в черте, города. При этом они отметили, что движение автотранспорта в населенном пункте не нарушено. Также в настоящее время решается вопрос о выделении из областного резервного фонда средств на восстановление автомобильных мостов.

- Сегодня утром с Камчатки на Парамушир на борту теплохода «Гипанис» отправлены десять тепловых пушек, - сообщила Анна Михеева, руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. - Завтра их доставят в Северо-Курильск, где будут использовать для просушки подтопленных помещений. Это оборудование по просьбе губернатора Олега Кожемяко нам предоставили власти Камчатского края. Конечно, мы могли бы доставить тепловые пушки на Северные Курилы с Сахалина, но на это из-за сложной транспортной схемы ушло бы гораздо больше времени. А его как раз и нет. На Парамушире уже осень. Поэтому необходимо как можно быстрее просушить жилье, чтобы люди встретили холода в нормальных условиях.