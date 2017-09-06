Солисты Мариинского театра впервые в Южно-Сахалинске представят оперу «Симон Бокканегра»

В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

Премьеру 9 сентября в 18:00 на сцене Чехов-центра представят ведущие солисты Мариинского театра, хор Приморской сцены Мариинского театра, а также Сводный оркестр музыкантов Приморской сцены Мариинского театра и Городского Камерного оркестра Южно-Сахалинска под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна.

«Симон Бокканегра» - драматичная история прославленного дожа-корсара, в которой тесно связаны политические перипетии и чувства героев, борьба за власть и личная драма. Опера Верди основана на исторических событиях и драме Антонио Гарсиа Гутьерреса. Премьера этого малоизвестного и редко исполняемого в России произведения пройдет при участии певцов с мировым именем.

В главных партиях выйдут блистательный баритон Владислав Сулимский и Заслуженная артистка России, лауреат премии Grammy, сопрано Татьяна Павловская. Их партнёрами по сцене станут ведущие солисты Мариинского театра (Санкт-Петербург) и приглашённые артисты Александр Михайлов, Станислав Трофимов, Ефим Завальный, а также солисты Приморской сцены Евгений Плеханов, Татьяна Макарчук и Всеволод Марилов.