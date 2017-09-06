Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии

Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

В состав сахалинской делегации вошли призеры регионального чемпионата Worldskills Russia по компетенциям «Ландшафтный дизайн» и «Флористика», который проходил в островном регионе в начале 2017 года.

Образовательная программа для сахалинских студентов была очень насыщенной и познавательной. В нее входило посещение парков и садов, знакомство с современным и традиционным ландшафтным дизайном, способами его формирования, содержания и ухода. Кроме этого, ребята изучали японское искусство составления цветочных композиций-икебана.

- Для нас были организованы различные тематические мастер-классы и семинары в области ландшафтного проектирования, строительства и дизайна. Самое главное и ценное в этой поездке - полученный практический опыт, который мы постараемся использовать в своей учебной деятельности, - рассказывает мастер производственного обучения Анна Майстрова.

Руководство Сахалинского политехнического центра № 2 в ближайшее время планирует провести заседание методического совета, на котором рассмотрят вопрос по внедрению полученных новых знаний в образовательный процесс учебного заведения.

- Надо сказать, что направление подготовки специалистов в области садово-паркового и ландшафтного строительства открыто на базе нашего центра всего три года. Сегодня эта профессия стала востребована на рынке труда и популярна среди молодежи. Мы уверены, что тот бесценный опыт, который получили наши студенты и преподаватели в Японии, поможет нам осуществлять более качественную подготовку кадров по данному направлению. И еще один очень важный и значимый момент - мы будем стараться более профессионально готовить наших студентов для участия в чемпионате Worldskills,- отметил директор Сахалинского политехнического центра №2 Сергей Емельянов.