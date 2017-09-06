6 сентября 2017 г., 18:58

В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi

Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно‐Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi‐Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

Бесплатная сеть Wi‐Fi на данный момент доступна для пассажиров внутренних воздушных линий. Покрытие сети охватывает зону регистрации, зал ожидания вылета и терминал выдачи багажа. В скором времени, после проведения монтажных работ, зона бесплатного Wi‐Fi станет доступной и для пассажиров международных воздушных линий.

Запуск сети бесплатного Wi‐Fi - это совместный проект АО «Аэропорт Южно‐Сахалинск» и Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком».

Для подключения к сети достаточно включить опцию обнаружения Wi‐Fi на устройстве и выбрать сеть FREE. Далее необходимо войти в браузер и перейти на любой адрес, после чего пользователя автоматически перенаправят на страницу авторизации. Для того чтобы воспользоваться услугой необходимо пройти единоразовую идентификацию.