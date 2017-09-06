6 сентября 2017 г., 18:57

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа

Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

По версии следствия, обвиняемая и её 39-летний муж находились на стадии развода, в связи с чем последний съехал с квартиры. Придя утром 12 мая 2017 года к супруге домой он обнаружил, что у неё находится другой мужчина. На данной почве между мужчинами произошел конфликт, переросший в борьбу. С целью успокоить супруга женщина пошла на кухню, взяла нож и, вернувшись в комнату, нанесла им 1 удар в область сердца мужа.

Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Макаровской центральной районной больницы, где от полученного ножевого ранения он скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.