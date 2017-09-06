Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона

Президент России Владимир Путин в стартовый день третьего Восточного экономического форума осмотрел два павильона на улице Дальнего Востока. Глава государства оценил старания сахалинцев и приморцев. Известно, что в сахалинском павильоне Владимир Путин посмотрел выступление дзюдоистов и сфотографировался, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Улица Дальнего Востока, как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, открылась за день до официального старта третьего восточного экономического форума. Она по традиции появилась на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В торжественной церемонии участвовали главы всех регионов ДФО, в том числе губернаторы Приморского края и Сахалинской области.

К слову, павильон Сахалина - в виде огромного интерактивного лосося - заметно выделяется на фоне остальных конструкций.