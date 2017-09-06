Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона

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Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.
5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.
Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
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Президент России Владимир Путин в стартовый день третьего Восточного экономического форума осмотрел два павильона на улице Дальнего Востока. Глава государства оценил старания сахалинцев и приморцев. Известно, что в сахалинском павильоне Владимир Путин посмотрел выступление дзюдоистов и сфотографировался, сообщает РИА "Восток-Медиа".
Улица Дальнего Востока, как писало РИА «Восток-Медиа» ранее, открылась за день до официального старта третьего восточного экономического форума. Она по традиции появилась на набережной Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В торжественной церемонии участвовали главы всех регионов ДФО, в том числе губернаторы Приморского края и Сахалинской области.
К слову, павильон Сахалина - в виде огромного интерактивного лосося - заметно выделяется на фоне остальных конструкций.
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.
5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.
Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Программа развития Корсаковского района будет принята до конца года. Такая информация была озвучена на встрече губернатора региона Олега Кожемяко с куратором муниципального образования, заместителем председателя областного правительства Сергеем Подоляном. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске откроется выставка документальной фотографии Алексея Мякишева «Колодозеро». Выставка – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке, сообщили ТИА «Острова» организаторы.
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