7 сентября 2017 г., 09:34

Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области

Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

С просьбой оказать им такое содействие индийские партнеры обратились к представителям сахалинской делегации на Восточном экономическом форуме.

Сегодня Индия является одним из мировых лидеров в сфере аквакультуры. Ежегодно страна производит более 4 миллионов тонн такой продукции. Развито здесь и прибрежное рыболовство. А вот технологии дальнего морского промысла пока изучены слабо. При этом в иностранном государстве растут потребности в рыбе и морепродуктах.

Чтобы восполнить этот пробел партнеры из Индии посчитали необходимым обратиться за недостающим опытом к представителям Сахалинской области. В регионе на протяжении уже многих десятилетий производится добыча биоресурсов крупными судами в морской и океанской зонах. Они фактически являются плавучими фабриками - улов в большинстве случаев проходит весь цикл глубокой переработки прямо на борту. При этом выпускается широкий ассортимент продукции, готовой к употреблению - от филе до консервов.

Возглавляющий делегацию региона на форуме губернатор Олег Кожемяко отметил, что Сахалин готов поделиться с Индией интересующими технологиями промысла.

- Мы предварительно договорились о том, что иностранные партнеры посетят Сахалинскую область, где на практике - прямо на добывающих судах - получат уроки нового для Индии вида промысла - от рыбаков, капитанов и мастеров по добыче, - отметил глава региона.

Сегодня Индия является важным экономическим партнером для Сахалина в нефтегазовой отрасли. Компания ONGC участвует в реализации шельфового проекта «Сахалин - 1» и стала его инвестором.