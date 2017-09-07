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Новости
09:50   В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры 
                 В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

09:34   Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области
                 Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

6 сентября
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона 
                 Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока

В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi
                 Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа
                 Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии 
                 Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

Солисты Мариинского театра впервые в Южно-Сахалинске представят оперу «Симон Бокканегра» 
                 В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

22-летний житель Охи свел счеты с жизнью
                 В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение
                 По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников 
                 Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В столице Сахалина задержали любительницу краденой одежды
                 В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В семи районах Сахалина будет пожароопасно
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта 
                 Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.

РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали 
                 Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017» 
                 В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Разбойное нападение на квартиру раскрыли тымовские полицейские
                 5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

В Холмске обсудили перепись личных подсобных хозяйств 
                 В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

На Сахалине браконьеры добыли икры на два миллиона
                 Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону 
                 Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

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7 сентября 2017 г., 09:34

Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области

Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

С просьбой оказать им такое содействие индийские партнеры обратились к представителям сахалинской делегации на Восточном экономическом форуме.

Сегодня Индия является одним из мировых лидеров в сфере аквакультуры. Ежегодно страна производит более 4 миллионов тонн такой продукции. Развито здесь и прибрежное рыболовство. А вот технологии дальнего морского промысла пока изучены слабо. При этом в иностранном государстве растут потребности в рыбе и морепродуктах.

Чтобы восполнить этот пробел партнеры из Индии посчитали необходимым обратиться за недостающим опытом к представителям Сахалинской области. В регионе на протяжении уже многих десятилетий производится добыча биоресурсов крупными судами в морской и океанской зонах. Они фактически являются плавучими фабриками - улов в большинстве случаев проходит весь цикл глубокой переработки прямо на борту. При этом выпускается широкий ассортимент продукции, готовой к употреблению - от филе до консервов.

Возглавляющий делегацию региона на форуме губернатор Олег Кожемяко отметил, что Сахалин готов поделиться с Индией интересующими технологиями промысла.

- Мы предварительно договорились о том, что иностранные партнеры посетят Сахалинскую область, где на практике - прямо на добывающих судах - получат уроки нового для Индии вида промысла - от рыбаков, капитанов и мастеров по добыче, - отметил глава региона.

Сегодня Индия является важным экономическим партнером для Сахалина в нефтегазовой отрасли. Компания ONGC участвует в реализации шельфового проекта «Сахалин - 1» и стала его инвестором.

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Автор: Острова


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09:50   В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры 
                 В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

09:34   Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области
                 Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

6 сентября
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона 
                 Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока

В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi
                 Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа
                 Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии 
                 Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

Солисты Мариинского театра впервые в Южно-Сахалинске представят оперу «Симон Бокканегра» 
                 В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

22-летний житель Охи свел счеты с жизнью
                 В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение
                 По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников 
                 Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В столице Сахалина задержали любительницу краденой одежды
                 В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемую в серии краж. 39-летняя женщина уносила одежду из магазинов, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В семи районах Сахалина будет пожароопасно
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского, Ноглинского, Тымовского, Смирныховского, Долинского, Анивского районов, а также в городском округе «город Южно-Сахалинск». Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

Молодежь Корсакова на форуме «Острова 2017» получила грант на реализацию проекта 
                 Молодежная делегация Корсаковского городского округа успешно представила город на региональном форуме «Острова 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации. Форум с 28 августа по 3 сентября 2017 года.

РЖД намерена инвестировать около 26 миллиардов рублей в переустройство сахалинской стальной магистрали 
                 Правительство Сахалинской области и «Российские железные дороги» активизируют «перешивку» островной колеи на общероссийский стандарт, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

В Южно-Сахалинске утвержден маршрут «Кросса нации-2017» 
                 В Южно-Сахалинске объявили маршрут, которым 16 сентября пробегут участники Всероссийского дня бега «Кросс нации 2017». В этом году маршрут претерпел изменения, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Разбойное нападение на квартиру раскрыли тымовские полицейские
                 5 сентября в дежурную часть полиции по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 56-летней местной жительницы. Она сообщила, что несколько часов назад ее знакомый проник к ней в квартиру, где угрожая ножом, похитил два сотовых телефона. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

В Холмске обсудили перепись личных подсобных хозяйств 
                 В Холмске прошел семинар по ведению книг похозяйственного учета личных подсобных хозяйств. Он состоялся при участии специалистов Сахалинстата и администрации городского округа, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

На Сахалине браконьеры добыли икры на два миллиона
                 Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, подозреваемых в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Сахалинском театре кукол готовы к новому сезону 
                 Четырнадцать дней с утра до поздней ночи в Сахалинском театре кукол проходили занятия. Артисты демонстрировали свои возможности, педагоги направляли их в нужное русло. Итоги школы были представлены в заключительном показе на сцене, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

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