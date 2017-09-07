В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры

В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

Вместе с «МираS» жителей и гостей порадуют молодые певцы Зарина Вилданова и Илгиз Шайхразиев, - говорит сопредседатель РНКАТ, руководитель учебно-культурного центра «Туган Тел» (Родной язык) Закия Валитова. - Их приезд состоится в рамках культурного обмена между Республикой Татарстан и Сахалинской областью. Такие контакты стали возможны благодаря Соглашению о сотрудничестве между нашими регионами. Его подписали почти год назад,24 сентября 2016 года губернатор области Олег Кожемяко и президент Республики Рустам Минниханов.

Выступление артистов из Казани пройдет с 12 до 14 часов.

Гости проедут по районам, в том числе и по Курильскому. Дадут благотворительный концерт в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Творческий коллектив побеждал в разных музыкальных конкурсах, участвовал в фестивалях. Его репертуар - русская, татарская и зарубежная классика, музыка народов мира, фольклорная музыка народов Поволжья, и, конечно же, обработки татарских народных песен и танцев. Участники ансамбля (5 человек) - выпускники консерватории, владеющие различными музыкальными инструментами.