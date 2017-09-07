Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию

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Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.
5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
Всего же с начала года возможность рассчитаться с ресурсоснабжающей организацией поэтапно была предоставлена 620 гражданам, общий долг которых превышал 11,4 миллиона рублей.
На начало сентября задолженность населения перед энергокомпанией превысила 368,4 миллиона рублей. При взыскании долгов энергетики используют предусмотренные законодательством меры. Самой действенной остается крайняя мера - приостановка отпуска неоплачиваемого ресурса должнику.
Возобновление подачи электроэнергии в полном объеме производится только после погашения всей задолженности, пени за просрочку платежей, а также оплаты услуг по восстановлению доступа к электросетям компании. Чтобы расходы не стали обременительными, энергетики предлагают заключать и неукоснительно выполнять соглашения по реструктуризации задолженности.
В рамках соглашения потребителю предлагается индивидуальный график погашения долга на период от 3 до 6 месяцев. Первый взнос составляет не менее 30 % от суммы долга. На протяжении всего срока, указанного в соглашении, необходимо оплачивать текущее потребление и часть задолженности в соответствии с графиком.
При соблюдении договорных обязательств ограничения в подаче электроэнергии вводиться не будут, несмотря на не погашенную в полном объеме задолженность.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.
5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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