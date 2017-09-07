7 сентября 2017 г., 10:13

Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию

В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

Всего же с начала года возможность рассчитаться с ресурсоснабжающей организацией поэтапно была предоставлена 620 гражданам, общий долг которых превышал 11,4 миллиона рублей.

На начало сентября задолженность населения перед энергокомпанией превысила 368,4 миллиона рублей. При взыскании долгов энергетики используют предусмотренные законодательством меры. Самой действенной остается крайняя мера - приостановка отпуска неоплачиваемого ресурса должнику.

Возобновление подачи электроэнергии в полном объеме производится только после погашения всей задолженности, пени за просрочку платежей, а также оплаты услуг по восстановлению доступа к электросетям компании. Чтобы расходы не стали обременительными, энергетики предлагают заключать и неукоснительно выполнять соглашения по реструктуризации задолженности.

В рамках соглашения потребителю предлагается индивидуальный график погашения долга на период от 3 до 6 месяцев. Первый взнос составляет не менее 30 % от суммы долга. На протяжении всего срока, указанного в соглашении, необходимо оплачивать текущее потребление и часть задолженности в соответствии с графиком.

При соблюдении договорных обязательств ограничения в подаче электроэнергии вводиться не будут, несмотря на не погашенную в полном объеме задолженность.