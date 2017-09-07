7 сентября 2017 г., 10:20

Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества

5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В 16 часов на улице Ленина в районе дома № 174 при досмотре автомобиля японского производства, владельцем которого оказался 31 летний молодой человек, сотрудники Госавтоинспекции в салоне транспортного средства обнаружили два стакана вещества бежевого цвета предположительно наркотического происхождения.

В этот же день, в вечернее время, по улице Железнодорожной в районе дома № 166 при досмотре легковых автомобилей инспекторы ДПС в салоне транспортных средств обнаружили бумажные свертки с веществом буро-зеленого цвета растительного происхождения. За управлением автомобилей находились мужчины 27 и 35 лет.

Данные вещества были изъяты, упакованы и переданы на экспертизу. Для дальнейшего разбирательства была вызвана следственно-оперативная группа управления МВД России по городу Южно-Сахалинску.

В настоящее время в отношении водителей возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.