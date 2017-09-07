Глава Сахалина предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым мостом

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В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Встреча прошла 6 сентября во Владивостоке на полях III Восточного экономического форума в преддверии диалога Владимира Путина и Синдзо Абэ на высшем уровне.
Официальному диалогу предшествовала экскурсия. Олег Кожемяко провел коллегу из Японии по островной экспозиции, представленной на форуме, попутно рассказав как о действующих, так и о перспективных проектах в экономике Сахалина.
Расположился здесь и стенд Хоккайдо, где можно узнать о сотрудничестве регионов. Совместных проектов немало. Например, это недавно возведенный «Хоккайдо центр» со скейтпарком и крытым теннисным кортом, а также 40-квартирный дом в Южно-Сахалинске, объекты берегоукрепления и набережная в Невельске.
При строительстве межмуниципальных дорог на острове применяют полимерные битумы по японской технологии. В рыбной отрасли импортное оборудование охотно приобретают рыбопромышленники. А в пищевой - напротив - партнеры из соседней страны охотно закупают произведенное на острове пиво. Дополнительная динамика придана и развитию двусторонних связей в сфере туризма.
С применением японских разработок в ближайшие годы планируется построить сразу два бальнеологических комплекса - в Южно-Курильске и Южно-Сахалинске. Последний проект реализуется в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». Одноименный спортивно-туристический комплекс ежегодно посещают свыше 60 тысяч человек. Сегодня он активно развивает международные связи, перенимая лучшие мировые практики. Установлены деловые контакты в том числе и с известным горнолыжным курортом из страны Восходящего солнца «Русуцу Ризот».
- Потенциал двусторонних туристических обменов велик. Уверен, использовать его в полной мере поможет введение безвизового режима для россиян при посещении ими Японии. Сейчас визы отменены лишь для японцев, посещающих Сахалин на пароме Корсаков - Вакканай. Иностранные граждане могут находиться на острове до 3 суток. Аналогичные ответные шаги с японской стороны позволили бы создать новый туристический продукт, пользующийся большой популярностью - Сахалин и Хоккайдо можно связать своеобразным туристическим мостом. Жители двух стран при этом получили бы возможность в течение одной недели свободно посещать курорты и Сахалина, и Японии, - сказал Олег Кожемяко в беседе с главой Хоккайдо.
Он высказался и за изменение формата пассажирских перевозок на линии Корсаков - Вакканай, сориентировав их в большей степени на туристов. Для этого необходимо поставить на данное направление более комфортабельное судно - такая просьба была обращена к Такахаси Харуми. Используемое сегодня японским оператором морское транспортное средство не соответствует современным реалиям.
Губернатор Хоккайдо поддержала такой подход, пообещав изучить варианты решения вопроса. Рассказала она и о своей позиции по установлению безвизового режима с Сахалином.
- Это необходимость. Со своей стороны мы готовы оказать содействие в продвижении данной инициативы и уже обратились с ней в японское правительство, - сказала Такахаси Харуми.
В ходе разговора главы регионов затронули и тему совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Договоренностей об этом ранее достигли лидеры двух стран - президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Реализовать на этих территориях планируется проекты в сферах марикультуры, туризма, сельского хозяйства, энергетики и переработки твердых бытовых отходов. Губернатор Сахалина считает одним из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией.
По итогам состоявшейся встречи Олег Кожемяко и Такахаси Харуми подписали протокол дальнейших совместных действий о развитии сотрудничества.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.
В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.
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