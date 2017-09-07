7 сентября 2017 г., 10:31

«Единая Россия» просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Дальнего Востока

По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

В этом году подавляющей части коренных жителей Чукотского автономного округа отказали в их праве на традиционную рыбалку. В соответствии с новыми правилами от каждого потенциального коренного рыбака требуется заполненная заявка - вместо одной «на всех» от окружной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Для многих представителей малочисленных народов ловля рыбы является одной из основных возможностей жизнеобеспечения своей семьи.

- Мною был направлен запрос на имя министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева с просьбой рассмотреть возможность упростить процедуру получения квот на ловлю рыбы - заполнять заявление «от руки» - для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Так, в Чукотском автономном округе около 2 500 заявок в 2017 году были отозваны в связи с неправильным оформлением. Это связано с отсутствием у людей компьютеров, с помощью которых заявки должны быть заполнены, - заявил Григорий Ледков.

Кроме того, в своем обращении парламентарий просит Минсельхоз РФ обратить особое внимание на факт отсутствия рыбопромысловых участков для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Чукотки, что ограничивает права коренных народов на вылов рыбы.

- Хотел бы отметить, что в Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации, одним из принципов устойчивого развития коренных малочисленных народов определено признание их права на приоритетный доступ к рыбопромысловым участкам и охотничьим угодьям, к биологическим ресурсам в местах их традиционного проживания, - добавил парламентарий.

Рыболовство - один из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это основа их жизнеобеспечения, оказывающая влияние на их традиционный образ жизни и культурную самобытность. В действующем законодательстве нормативно-правовая база в части регулирования отношений в области традиционного рыболовства остается несовершенной и содержит значительное количество пробелов осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.