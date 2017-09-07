7 сентября 2017 г., 10:44

На Сахалине осужден бывший инженер за растрату миллиона

В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.

Мужчина признан виновным в растрате, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Подсудимый совместно с сослуживцами в период с ноября по декабрь 2016 года похитил с территории западного морского порта Холмска вверенные ему 20 кубометров продуктов нефтехимии (базового масла), причинив компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» ущерб в размере свыше 1 миллиона рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.