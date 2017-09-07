Юные корсаковцы стали участниками арт-акции «Хорошо в России жить»

6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Как сообщили в пресс-службе администрации, мероприятие организовал отдел образования департамента социального развития администрации округа с целью воспитания у детей дошкольного и младшего школьного возраста чувства патриотизма, любви к родному городу, Сахалинской области и России в целом.

В ходе акции дети каждого образовательного учреждения нарисовали самые известные русские цветы - ромашки, которые «сплели» в один венок вокруг фонтана. Завершилась арт-акция совместным исполнением песни «Солнечный круг».

По окончании мероприятия всем участникам акции вручили светоотражающие браслеты.