7 сентября 2017 г., 11:04

Дмитрий Медведев подписал список поручений по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине

Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев накануне подписал перечень поручений по итогам встречи с руководителями рыбохозяйственного комплекса на Сахалине, информирует РИА «Восток-Медиа».

Премьер-министр поддержал предложения рыбаков Дальнего Востока, прозвучавшие во время поездки Дмитрия Медведева по Сахалинской области в конце августа. В частности, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев предложил поправки в правила распределения «инвестиционных квот» и процедуры контроля при оформлении уловов на берегу.

Буквально через неделю в аппарате премьер-министра подготовили 6-страничный документ с перечнем поручений по итогам рабочей встречи на Сахалине. Первым делом главы Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития и Росрыболовства должны проработать вопросы изменений в механизм формирования и распределения инвестиционных квот по добыче биоресурсов.

Федеральная служба безопасности, Минэкономразвития и Минсельхоз России при участии отраслевых ассоциаций проанализируют законодательство, регулирующее государственный надзор в области рыболовства. Особое внимание следует обратить «на защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Министру сельского хозяйства Александру Ткачёву премьер поручил активизировать работу по внесению изменений в части учёта видового и весового состава уловов, о чём неоднократно говорилось на сахалинском совещании.

В числе других поручений - проработка вопроса о снижении тарифов на ледокольную проводку на маршрутах Севморпути, возможность включения плавзаводов и плавбаз в Российский международный реестр судов, корректировка закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации», контроль за качеством и безопасностью рыбной продукции, анализ строительства флота.

Согласно документу, ключевые из 14 поручений органы федеральной исполнительной власти должны выполнить до середины октября 2017-го.

- Всероссийская ассоциация рыбопромышленников приветствует все шаги правительства РФ и лично Дмитрия Медведева, направленные на реформы в рыбной отрасли. Как мы видим, все предложения рыбаков поддержаны, - заявил Герман Зверев.