Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме

На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Экспозиция Сахалинской области пользуется особой популярностью у посетителей Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке на острове Русский. Совхоз «Тепличный», Сахалинский туристско-информационный центр, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», компания «Сахалинская Энергия», «Аврора», первые зимние международные игры «Дети Азии» - представляют свои стенды в самом необычном павильоне в виде рыбы.

Сахалинская область стала интересна и президенту Монголии Халтмаагийн Баттулга. Он с интересом осмотрел павильон островного региона, и посетил тренировку сахалинских дзюдоистов, которые в эти дни представляют область на международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниорок и юниоров до 21 года.

- Турнир проводится под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В дебютных соревнованиях примут участие сборные России, Японии и Монголоии. Новый статусный турнир включен в календарь Международной федерации дзюдо и будет способствовать укреплению культурного и спортивного обмена между странами. В рамках турнира также состоятся тренерские и судейские семинары, - отмечают организаторы.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга трижды участвовал в чемпионате мира по самбо и завоевал полный набор медалей - золото, серебро и бронзу. Юные островные спортсмены-дзюдоисты выступили перед почетным гостем. Специально для этого организаторы расстелили татами прямо на улице. Президент Монголии поблагодарил сахалинцев за гостеприимство.

Экспозиция Сахалинской области продолжает работу. Планируется, что сегодня павильон посетят около двух тысяч человек.