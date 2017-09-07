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Новости
11:29   На Курилах работает выездная поликлиника
                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:21   Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме 
                 На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

11:04   Дмитрий Медведев подписал список поручений по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине
                 Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

10:54   Юные корсаковцы стали участниками арт-акции «Хорошо в России жить» 
                 6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:44   На Сахалине осужден бывший инженер за растрату миллиона
                 В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.

10:31   «Единая Россия» просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Дальнего Востока
                 По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

10:26   Глава Сахалина предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым мостом 
                 Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:20   Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества
                 5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

10:13   Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию
                 В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

09:50   В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры 
                 В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

09:34   Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области
                 Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

6 сентября
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона 
                 Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока

В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi
                 Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа
                 Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии 
                 Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

Солисты Мариинского театра впервые в Южно-Сахалинске представят оперу «Симон Бокканегра» 
                 В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

22-летний житель Охи свел счеты с жизнью
                 В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение
                 По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников 
                 Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

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7 сентября 2017 г., 11:21

Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме

На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Экспозиция Сахалинской области пользуется особой популярностью у посетителей Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке на острове Русский. Совхоз «Тепличный», Сахалинский туристско-информационный центр, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», компания «Сахалинская Энергия», «Аврора», первые зимние международные игры «Дети Азии» - представляют свои стенды в самом необычном павильоне в виде рыбы.

Сахалинская область стала интересна и президенту Монголии Халтмаагийн Баттулга. Он с интересом осмотрел павильон островного региона, и посетил тренировку сахалинских дзюдоистов, которые в эти дни представляют область на международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниорок и юниоров до 21 года.

- Турнир проводится под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В дебютных соревнованиях примут участие сборные России, Японии и Монголоии. Новый статусный турнир включен в календарь Международной федерации дзюдо и будет способствовать укреплению культурного и спортивного обмена между странами. В рамках турнира также состоятся тренерские и судейские семинары, - отмечают организаторы.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга трижды участвовал в чемпионате мира по самбо и завоевал полный набор медалей - золото, серебро и бронзу. Юные островные спортсмены-дзюдоисты выступили перед почетным гостем. Специально для этого организаторы расстелили татами прямо на улице. Президент Монголии поблагодарил сахалинцев за гостеприимство.

Экспозиция Сахалинской области продолжает работу. Планируется, что сегодня павильон посетят около двух тысяч человек.

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Автор: Острова


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11:29   На Курилах работает выездная поликлиника
                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:21   Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме 
                 На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

11:04   Дмитрий Медведев подписал список поручений по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине
                 Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

10:54   Юные корсаковцы стали участниками арт-акции «Хорошо в России жить» 
                 6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:44   На Сахалине осужден бывший инженер за растрату миллиона
                 В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.

10:31   «Единая Россия» просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Дальнего Востока
                 По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

10:26   Глава Сахалина предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым мостом 
                 Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:20   Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества
                 5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

10:13   Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию
                 В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

09:50   В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры 
                 В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

09:34   Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области
                 Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

6 сентября
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона 
                 Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока

В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi
                 Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа
                 Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии 
                 Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

Солисты Мариинского театра впервые в Южно-Сахалинске представят оперу «Симон Бокканегра» 
                 В Южно-Сахалинске впервые прозвучит опера в трех действиях «Симон Бокканегра» великого композитора Джузеппе Верди в концертном исполнении. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

22-летний житель Охи свел счеты с жизнью
                 В Охе проводится доследственная проверка по факту смерти местного жителя. Вечером 2 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 38/1 по улице 60 лет СССР обнаружено тело 22-летнего парня, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Северо-Курильске полностью восстановлено электроснабжение
                 По данным на утро 6 сентября, в Северо-Курильске обеспечена подача электроэнергии всем потребителям, выполнена откачка воды из подвалов, очищены подъезды трех многоквартирных жилых домов и внутриквартальные проезды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Сахалин представил на ВЭФ проект производства уникальных для Дальнего Востока беспилотников 
                 Посетители сахалинского павильона на фестивале «Улица Дальнего Востока» могут ознакомиться с прототипом одного из воздушных судов, который полностью сконструирован и изготовлен на Сахалине. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сахалинцы вновь стали призерами первенства России по эстафетному бегу в Адлере 
                 5 сентября в Адлере завершились чемпионат и первенство России по эстафетному бегу. В нем принимало участие более 350 легкоатлетов со всей страны, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

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