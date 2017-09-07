7 сентября 2017 г., 11:29

На Курилах работает выездная поликлиника

Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

- 6, 7 и 8 сентября будем вести приём в поликлинике центральной районной больницы. А 11, 12 и 13 сентября планируем отправиться на Шикотан, - сообщили координаторы проекта.

Проект «Выездная поликлиника» стартовал в августе. В составе медицинского десанта: кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, хирург, невролог, педиатр. Они уже побывали в Макарове, Смирных, Поронайске, Углегорске, Шахтерске, селе Бошняково. В конце августа врачи консультировали жителей Курильского района.