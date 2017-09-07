7 сентября 2017 г., 11:38

В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства

В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Совещание в расширенном формате пройдет с участием специалистов министерства экономического развития Сахалинской области, Сахалинского Фонда развития предпринимательства, АО «Корпорация развития Сахалинской области», Сахалинского агентства по привлечению инвестиций».

Совещание будет проходить в 15:00 в здании администрации Поронайского городского округа (Поронайск, улица Октябрьская, 61-А, второй этаж, кабинет № 33).