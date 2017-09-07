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Новости
13:12   Комплексные проекты определят привлекательность Сахалинской области
                 Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

13:08   Сахалинцам покажут «Тесноту» 
                 18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

12:16   Музей книги Чехова приглашает на субботние мастер-классы
                 Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:54   Президенты России и Республики Корея уделили особое внимание экспозиции Сахалинской области на ВЭФ-2017 
                 Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

11:38   В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства
                 В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

11:29   На Курилах работает выездная поликлиника
                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:21   Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме 
                 На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

11:04   Дмитрий Медведев подписал список поручений по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине
                 Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

10:54   Юные корсаковцы стали участниками арт-акции «Хорошо в России жить» 
                 6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:44   На Сахалине осужден бывший инженер за растрату миллиона
                 В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.

10:31   «Единая Россия» просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Дальнего Востока
                 По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

10:26   Глава Сахалина предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым мостом 
                 Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:20   Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества
                 5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

10:13   Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию
                 В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

09:50   В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры 
                 В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

09:34   Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области
                 Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi
                 Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа
                 Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии 
                 Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

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7 сентября 2017 г., 11:38

В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства

В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Совещание в расширенном формате пройдет с участием специалистов министерства экономического развития Сахалинской области, Сахалинского Фонда развития предпринимательства, АО «Корпорация развития Сахалинской области», Сахалинского агентства по привлечению инвестиций».

Совещание будет проходить в 15:00 в здании администрации Поронайского городского округа (Поронайск, улица Октябрьская, 61-А, второй этаж, кабинет № 33).

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Автор: Острова


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13:12   Комплексные проекты определят привлекательность Сахалинской области
                 Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

13:08   Сахалинцам покажут «Тесноту» 
                 18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

12:16   Музей книги Чехова приглашает на субботние мастер-классы
                 Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:54   Президенты России и Республики Корея уделили особое внимание экспозиции Сахалинской области на ВЭФ-2017 
                 Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

11:38   В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства
                 В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

11:29   На Курилах работает выездная поликлиника
                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:21   Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме 
                 На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

11:04   Дмитрий Медведев подписал список поручений по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине
                 Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

10:54   Юные корсаковцы стали участниками арт-акции «Хорошо в России жить» 
                 6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

10:44   На Сахалине осужден бывший инженер за растрату миллиона
                 В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.

10:31   «Единая Россия» просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Дальнего Востока
                 По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

10:26   Глава Сахалина предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым мостом 
                 Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:20   Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества
                 5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

10:13   Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию
                 В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

09:50   В Южно-Сахалинске в день города выступят артисты татарской культуры 
                 В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.

09:34   Индия намерена перенимать опыт промышленного рыболовства у Сахалинской области
                 Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

6 сентября
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона 
                 Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока

В аэропорту Южно-Сахалинска заработал бесплатный Wi-Fi
                 Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.

19-летняя сахалинка обвиняется в убийстве мужа
                 Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Тымовские студенты изучали искусство икебаны в Японии 
                 Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.

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