В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
|Архив новостей
|
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Совещание в расширенном формате пройдет с участием специалистов министерства экономического развития Сахалинской области, Сахалинского Фонда развития предпринимательства, АО «Корпорация развития Сахалинской области», Сахалинского агентства по привлечению инвестиций».
Совещание будет проходить в 15:00 в здании администрации Поронайского городского округа (Поронайск, улица Октябрьская, 61-А, второй этаж, кабинет № 33).
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Владимир Путин на ВЭФ не смог пройти мимо сахалинского павильона
Глава государства прошёлся по улице Дальнего Востока
Для всех пассажиров и гостей аэропорта «Южно-Сахалинск», желающих воспользоваться возможностями сети Интернет, теперь доступен бесплатный безлимитный Wi-Fi. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе учреждения.
Следственным отделом по Макаровскому району местная 19-летняя жительница обвиняется в убийстве мужа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Студенты и преподаватели Сахалинского политехнического центра № 2 поселка Тымовское в течение пяти дней проходили стажировку в Японии. Поездка для ребят была организована по поручению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, рассказали ТИА «Острова» в региональном минобре.
Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru