Президенты России и Республики Корея уделили особое внимание экспозиции Сахалинской области на ВЭФ-2017

Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Президент России Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока» на набережной Дальневосточного федерального университета, где в рамках третьего Восточного экономического форума представлены павильоны всех субъектов Федерации, входящих в состав округа. Следует отметить, что глав государств заинтересовали только две региональные экспозиции. Одна из них представлена хозяевами форума - правительством Приморского края. Вторая - Сахалинской областью.

Исполненный в виде интерактивного лосося павильон «Остров-рыба» стал одним из самых посещаемых на «Улице Дальнего Востока». Он привлекает не только внешним видом, но и содержимым. Здесь размещено несколько тематических зон с фото- и видеоиллюстрациями. Гостям предоставлена возможность ознакомиться с крупными проектами в экономике, которые реализуются в регионе, успехами островных предприятий. С помощью 3D-шлема они могут посетить заснеженные склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на юге Сахалина. Современные технологии дополненной реальности позволяют увидеть, как строятся масштабные спортивные объекты, например, новые горнолыжные трассы, биатлонный комплекс. Все они в 2019 году примут участников Первых Зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

- Владимир Путин со своим корейским коллегой внимательно ознакомился с нашей островной экспозицией, - рассказал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. - Президента России заинтересовала информация о реализованном в регионе проекте «Сахалин-2» по добыче нефти и газа. Он одобрил наши усилия по развитию туристической инфраструктуры, в частности, по созданию горнолыжного курорта мирового уровня на базе спортивно-туристического комплекса «Горной воздух», по организации игр «Дети Азии». Внимание наших высоких гостей привлекла и передовая разработка островной компании - уникальный беспилотный летательный аппарат, способный совершать посадку на воду.

В островном павильоне Владимир Путин просмотрел фрагмент документального фильма о жизни родоначальника советского дзюдо Василия Ощепкова. Уроженец Сахалина, он после русско-японской войны 1904-1905 годов оказался в Стране восходящего солнца. Василий Ощепков первым из россиян получил второй дан по дзюдо. А на родине он занялся популяризацией нового для нашей страны боевого искусства.

Далее Владимир Путин и Мун Чжэ Ин посмотрели показательные выступления юношеской команды дзюдоистов из Сахалинской области.

- Мы очень волновались перед выступлением, - поделился впечатлениями обладатель зеленого пояса Сергей Бак, он занимается борьбой с 11 лет. - У меня сердце выпрыгивало. Президент России похвалил нас. Подошел, пожал руки, сфотографировался с нами.

Также Владимир Путин расспросил о работе тренера островных дзюдоистов Анастасию Кардаш.

- Я ему рассказала, сколько лет занимаюсь, как долго ребята тренируются, сообщила Анастасия. - Он пожелал нам успехов. А президента Республики Корея удивило, что у меня черный пояс. Он сказал, что это очень престижно. Я ответила, что нет предела совершенству.