Сахалинцам покажут «Тесноту»

18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

- Казалось бы, большинство громких киноновинок этого года были показаны в рамках программ «Края света». Большинство, но не все. Например, не доехал до Сахалина самый громкий отечественный релиз этого года - фильм Кантемира Балагова «Теснота». Восполняем пробелы, - рассказывают в «Кинодосуговом объединении».

Дебютная картина российского режиссера стала в этом году участником программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля. По итогам киносмотра фильм был удостоен приза ФИПРЕССИ.

- «Теснота» повествует о трудностях межнациональных отношений в эпоху новейших кавказских войн. Однако не это главное в картине. Поймана суть времени, в котором мы жили на своих окраинах, прижатые, как на экстремально быстро вращающейся карусели, в 90-ые. И да, фильм не только о 90-ых, вовсе нет. На окраинах иначе и не бывает, - говорят организаторы показа.

По окончании фильма зрителей ждет обсуждение. Место и время проведения: ККЗ «Комсомолец», 18 сентября, 19:00. Стоимость билетов: 250 рублей.