7 сентября 2017 г., 13:12

Комплексные проекты определят привлекательность Сахалинской области

Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

Заседание прошло в столице Приморья в рамках открывшегося там Восточного экономического форума.

Открывая мероприятие, президент России Владимир Путин отметил, что сегодня в экономике Дальнего Востока складываются положительные тенденции, а темпы роста промышленности превышают среднероссийские. Созданы 18 территорий опережающего развития, в 5 регионах действует режим свободного порта. В результате применения этих инструментов уже открыто 50 новых производств, еще более сотни - в стадии строительства.

- Мы уже научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, и эта работа, безусловно, будет продолжаться. Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей. Он должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе и как можно быстрее превысить этот уровень. Очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионах, - подчеркнул глава государства.

Президент высказал убеждение, что успешно решить эту задачу поможет комплексное развитие всех девяти дальневосточных регионов. Такие планы на период до 2025 года сейчас формируются федеральным правительством совместно с субъектами.

На Сахалине, отметил принявший участие в заседании губернатор Олег Кожемяко, уже сегодня есть примеры использования такого подхода. Речь идет о так называемых центрах экономического роста, которые, как правило, создаются при реализации крупных проектов.

Среди них - возводимая в селе Раздольном Корсаковского района современная молочно-товарная ферма. Неподалеку от нее сейчас завершается строительство агрогородка из 50 домов, где будут проживать сотрудники. Решение важных бытовых вопросов одновременно с производственными уже привлекло внимание к новому предприятию многих потенциальных работников.

Другой пример - строительство Сахалинской ГРЭС-2 в Томаринском районе. Электростанция, которую возводит компания Русгидро, должна начать работать летом 2018 года и значительно повысить надежность островной энергосистемы. А уже в этом году в эксплуатацию вводится городок из 11 многоквартирных домов для ее сотрудников - такие обязательства на себя взяли областные власти.

На Курильских островах центром развития станет недавно сформированная территория опережающего развития. Она позволит создать до 700 новых рабочих мест. Уже в ближайшие годы в селах Малокурильское и Крабозаводское на острове Шикотан частный бизнес построит два рыбоперерабатывающих завода. Существующий здесь рыбокомбинат «Островной» станет основой комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов.

- Задача власти и это будет синхронизировано с вводом производств - строить асфальтовые дороги, вводить новые дизельные электростанции, жилье и социальные объекты. Такое частно-государственное сотрудничество принесет положительные результаты. Инвесторы смогут активнее привлекать новых работников, для которых уже будут созданы необходимые жизненные условия в рамках территории опережающего развития «Курилы». Уверен, подобные комплексные проекты в результате и определят привлекательность Сахалинской области и всего Дальнего Востока, - сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.