7 сентября 2017 г., 13:41

Корсаковец фиктивно поставил на учет 11 иностранцев

Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.

Но при этом указанные лица на данной жилплощади никогда не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.