Члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели очередные жалобы на незаконную предвыборную агитацию

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Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
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6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание. В повестке дня значились 8 вопросов. Так, члены избирательной комиссии рассмотрели обращение и три жалобы на распространение материалов незаконного агитационного характера, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.
В итоге после тщательного рассмотрения четыре агитационных распространяемых материала - баннер и три листовки - признаны членами избирательной комиссии незаконными.
Распространение незаконных агитационных материалов запрещено. В УМВД России по Сахалинской области направлены представления об их изъятии и привлечении к ответственности лиц, виновных в изготовлении, распространении и/или размещении агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумов.
Постановления избирательной комиссии Сахалинской области по принятым решениям будут опубликованы в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Сахалинской области». Заявителям будут направлены ответы на поданные жалобы.
«В очередной раз скажу - черный пиар на выборах должен быть наказан строжайшим образом. Все нарушения будут проверяться очень тщательно. Поисками нарушителей займутся правоохранительные органы. За любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность - вплоть до уголовной. Закон должен соблюдаться неукоснительно. Мы всегда выступали и будем выступать за максимальную открытость. Кампания должна вестись честно. В легитимности голосования ни у кого должно быть сомнений», - комментирует председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.
Как ранее отмечали в избиркоме - если будет доказано, что сомнительный материал распространен тем или иным участником избирательного процесса (будь то партия или кандидат), будут применяться жесткие методы привлечения к ответственности. В худшем случае может дойти до того, что будет поставлен под сомнение и итог выборов по избирательному объединению либо кандидату, которые окажутся замешанными в любого рода фальсификациях.
Также члены избирательной комиссии в рамках заседания рассмотрели поступившее коллективное обращение об изготовлении информационных плакатов о зарегистрированных кандидатах по одномандатным округам на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Заявители обратились с заявлением о якобы недостатках в изготовленных информационных материалах. В итоге члены избирательной комиссии Сахалинской области постановили - признать информационные плакаты «Выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Зарегистрированные кандидаты по одномандатному избирательному округу № 1, 2, 3, 4, 5» изготовленными в соответствиями со всеми требованиями избирательного законодательства. Постановление будет опубликовано в «Вестнике избирательной комиссии Сахалинской области».
Кроме того, на заседании были зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сахалинской области и областного отделения политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Также 6 сентября утвержден порядок проведения жеребьевки по распределению депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва между региональными группами, в случае получения равного количества голосов избирателей.
Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
В столице Сахалинской области 9 сентября в рамках концертной программы «С днем рождения, Южно-Сахалинск» выступят на площадке возле областной универсальной библиотеки национальные объединения и диаспоры области совместно с известным в Казани творческим коллективом «МираS». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной национально-культурной автономии татар.
Технологии морской добычи и переработки биоресурсов крупными добывающими судами будут заимствовать у островных рыбопромышленников иностранные партнеры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
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