7 сентября 2017 г., 14:45

Члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели очередные жалобы на незаконную предвыборную агитацию

6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание. В повестке дня значились 8 вопросов. Так, члены избирательной комиссии рассмотрели обращение и три жалобы на распространение материалов незаконного агитационного характера, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

В итоге после тщательного рассмотрения четыре агитационных распространяемых материала - баннер и три листовки - признаны членами избирательной комиссии незаконными.

Распространение незаконных агитационных материалов запрещено. В УМВД России по Сахалинской области направлены представления об их изъятии и привлечении к ответственности лиц, виновных в изготовлении, распространении и/или размещении агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумов.

Постановления избирательной комиссии Сахалинской области по принятым решениям будут опубликованы в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Сахалинской области». Заявителям будут направлены ответы на поданные жалобы.

«В очередной раз скажу - черный пиар на выборах должен быть наказан строжайшим образом. Все нарушения будут проверяться очень тщательно. Поисками нарушителей займутся правоохранительные органы. За любые незаконные технологии грозит серьёзная ответственность - вплоть до уголовной. Закон должен соблюдаться неукоснительно. Мы всегда выступали и будем выступать за максимальную открытость. Кампания должна вестись честно. В легитимности голосования ни у кого должно быть сомнений», - комментирует председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Как ранее отмечали в избиркоме - если будет доказано, что сомнительный материал распространен тем или иным участником избирательного процесса (будь то партия или кандидат), будут применяться жесткие методы привлечения к ответственности. В худшем случае может дойти до того, что будет поставлен под сомнение и итог выборов по избирательному объединению либо кандидату, которые окажутся замешанными в любого рода фальсификациях.

Также члены избирательной комиссии в рамках заседания рассмотрели поступившее коллективное обращение об изготовлении информационных плакатов о зарегистрированных кандидатах по одномандатным округам на выборах депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Заявители обратились с заявлением о якобы недостатках в изготовленных информационных материалах. В итоге члены избирательной комиссии Сахалинской области постановили - признать информационные плакаты «Выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Зарегистрированные кандидаты по одномандатному избирательному округу № 1, 2, 3, 4, 5» изготовленными в соответствиями со всеми требованиями избирательного законодательства. Постановление будет опубликовано в «Вестнике избирательной комиссии Сахалинской области».

Кроме того, на заседании были зарегистрированы уполномоченные представители по финансовым вопросам регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сахалинской области и областного отделения политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Также 6 сентября утвержден порядок проведения жеребьевки по распределению депутатских мандатов внутри списка кандидатов в депутаты Сахалинской областной Думы седьмого созыва между региональными группами, в случае получения равного количества голосов избирателей.