7 сентября 2017 г., 14:46

Теплоход «Гипанис» доставил на остров Парамушир десять тепловых пушек

Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске. Об этом ТИА "Острова" сообщила Анна Михеева, руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Доставленное на остров оборудование предоставило правительство Камчатского края, откликнувшись на просьбу губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

Напомним, 4 сентября тайфун «Санву» принес на остров Парамушир сильный ветер и осадки. В результате были подмыты два автомобильных моста, несколько участков дорог.

Пострадала и действующая линия электропередачи. Также были подтоплены 12 жилых домов в районном центре.

Ликвидация последствий непогоды с самого начала велась под контролем Олега Кожемяко. В настоящее время аварийно-восстановительные работы на острове близятся к завершению.