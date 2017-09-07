7 сентября 2017 г., 14:49

Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей

Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщили ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

В суде установлено, что подсудимый совместно с сослуживцами в период с ноября по декабрь 2016 года похитил с территории западного морского порта г. Холмска вверенные ему 20 куб. м продуктов нефтехимии (базового масла), причинив компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» ущерб в размере свыше 1 миллиона рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.