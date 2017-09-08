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Новости
10:17   Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»
                 Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:06   Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками
                 В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

7 сентября
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
                 Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.

Теплоход «Гипанис» доставил на остров Парамушир десять тепловых пушек
                 Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.

Члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели очередные жалобы на незаконную предвыборную агитацию
                 6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.

Корсаковец фиктивно поставил на учет 11 иностранцев
                 Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.

Комплексные проекты определят привлекательность Сахалинской области
                 Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

Сахалинцам покажут «Тесноту» 
                 18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Музей книги Чехова приглашает на субботние мастер-классы
                 Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Президенты России и Республики Корея уделили особое внимание экспозиции Сахалинской области на ВЭФ-2017 
                 Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства
                 В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

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                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

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                 6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

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                 По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

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Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества
                 5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию
                 В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

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8 сентября 2017 г., 10:06

Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками

В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Обновленное и красочное учебно-методическое пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» познакомит островных старшеклассников и студентов с основами обязательного пенсионного страхования, правилами формирования будущей пенсии, а также расскажет почему о пенсии нужно задуматься с первого дня трудовой деятельности.

Издание Пенсионного фонда России будет распространяться в учебных заведениях Сахалинской области в рамках кампании фонда по повышению пенсионной грамотности молодежи. Один экземпляр учебника получит каждый ученик для работы на уроке и дальнейшего закрепления темы самостоятельно. Информация в нем изложена в доступной форме, с использованием схем, инфографики и рисунков. В конце предусмотрен тест для проверки полученных знаний. Всего на Сахалине и Курилах будет распространено 3,5 тысячи экземпляров пособия.

Отделение и территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области этой осенью уже в шестой раз проведут мероприятия, направленные на повышение пенсионной грамотности островной молодежи, а именно: информационные встречи и дни открытых дверей в подразделениях фонда. За все годы реализации информационной кампании специалисты ПФР провели 790 факультативных занятий, на которых присутствовали более 17 тысяч учащихся. После уроков сахалинские и курильские ребята всегда отмечали, что никогда не задумывались о том, как формируется пенсионный капитал, но тема оказалась интересной и понятной, поэтому полученные знания непременно им пригодятся.

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Автор: Острова


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10:17   Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»
                 Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:06   Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками
                 В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

7 сентября
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
                 Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.

Теплоход «Гипанис» доставил на остров Парамушир десять тепловых пушек
                 Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.

Члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели очередные жалобы на незаконную предвыборную агитацию
                 6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.

Корсаковец фиктивно поставил на учет 11 иностранцев
                 Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.

Комплексные проекты определят привлекательность Сахалинской области
                 Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.

Сахалинцам покажут «Тесноту» 
                 18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Музей книги Чехова приглашает на субботние мастер-классы
                 Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Президенты России и Республики Корея уделили особое внимание экспозиции Сахалинской области на ВЭФ-2017 
                 Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

В Поронайске обсудят господдержку в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства
                 В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

На Курилах работает выездная поликлиника
                 Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Президент Монголии посетил сахалинский выставочный павильон на Восточном экономическом форуме 
                 На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Дмитрий Медведев подписал список поручений по итогам встречи с рыбопромышленниками на Сахалине
                 Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.

Юные корсаковцы стали участниками арт-акции «Хорошо в России жить» 
                 6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

На Сахалине осужден бывший инженер за растрату миллиона
                 В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.

«Единая Россия» просит Минсельхоз РФ упростить получение квот на ловлю рыбы для коренных народов Дальнего Востока
                 По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

Глава Сахалина предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым мостом 
                 Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Автоинспекторы в Южно-Сахалинске выявили три факта перевозки предположительно наркотического вещества
                 5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сахалинцам можно поэтапно погасить задолженность за потребленную электроэнергию
                 В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.

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