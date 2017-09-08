8 сентября 2017 г., 10:06

Сахалинскую молодежь ознакомят с пенсионными учебниками

В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Обновленное и красочное учебно-методическое пособие «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни» познакомит островных старшеклассников и студентов с основами обязательного пенсионного страхования, правилами формирования будущей пенсии, а также расскажет почему о пенсии нужно задуматься с первого дня трудовой деятельности.

Издание Пенсионного фонда России будет распространяться в учебных заведениях Сахалинской области в рамках кампании фонда по повышению пенсионной грамотности молодежи. Один экземпляр учебника получит каждый ученик для работы на уроке и дальнейшего закрепления темы самостоятельно. Информация в нем изложена в доступной форме, с использованием схем, инфографики и рисунков. В конце предусмотрен тест для проверки полученных знаний. Всего на Сахалине и Курилах будет распространено 3,5 тысячи экземпляров пособия.

Отделение и территориальные органы Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области этой осенью уже в шестой раз проведут мероприятия, направленные на повышение пенсионной грамотности островной молодежи, а именно: информационные встречи и дни открытых дверей в подразделениях фонда. За все годы реализации информационной кампании специалисты ПФР провели 790 факультативных занятий, на которых присутствовали более 17 тысяч учащихся. После уроков сахалинские и курильские ребята всегда отмечали, что никогда не задумывались о том, как формируется пенсионный капитал, но тема оказалась интересной и понятной, поэтому полученные знания непременно им пригодятся.