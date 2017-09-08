Олег Кожемяко: «Создание транспортного перехода «Сахалин-материк» – исторический шанс для региона»

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Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
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Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Позже президент повторил этот тезис на двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Олег Кожемяко стал единственным из губернаторов регионов Дальнего Востока, который принял участие в международном диалоге на высшем уровне.
- Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо - это вещи абсолютно планетарного характера, - сказал президент страны. - Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дёшево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов всё это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира.
Днем ранее вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов рассказал о том, что Россия и Япония сейчас рассматривают проект еще одного автомобильно-железнодорожного сообщения - между Сахалином и Хоккайдо.
По мнению сахалинского губернатора Олега Кожемяко, строительство данных транспортных переходов позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Дальнего Востока.
- Обе инициативы имеют исключительное значение для Сахалинской области, ее будущего. Особо хочу выделить транспортный переход «Сахалин-материк». Это стратегический проект, который начал обретать реальные очертания. К уточнению его параметров в ближайшее время приступит ряд федеральных министерств и ведомств. Уверен, на следующем этапе - до 2025 года - проект по сухопутному соединению Сахалина с материком вступит в стадию реализации. И в обозримом будущем мы сможем оценить все преимущества нового транспортного сообщения. Значительно увеличатся объемы грузопотока на остров. Вырастет надежность поставок сюда товаров народного потребления и строительных материалов, а их стоимость должна снизиться. Большие объемы грузов предстоит обрабатывать морским гаваням Сахалина - это вдохнет новую жизнь в наши портовые города. Ожидаем, что островная экономика, в целом, получит мощный импульс для своего развития. Президент Владимир Путин озвучил приоритеты в развитии транспортной отрасли сразу на нескольких площадках Восточного экономического форума - на пленарном заседании и двусторонней встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Все это дает дополнительную уверенность в том, что проект транспортного перехода «Сахалин-материк» будет реализован, - отметил Олег Кожемяко.
Он подтвердил ранее заявленную позицию о том, что островной регион готов активно участвовать в работе по реализации данного проекта, в частности, решая вопросы отвода земель.
Российское правительство предметно изучает возможности реализации проекта по созданию перехода «Сахалин-материк». Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил глава государства Владимир Путин, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
В Сахалинскую область поступил тираж учебно-методического пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни». Издание будет распространяться бесплатно в ходе информационной кампании Пенсионного фонда с учащейся молодежью островного региона, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Бывшего инженера осудили за растрату более 1 миллиона рублей
Холмским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор бывшему инженеру компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов и очистке скважин.
Их будут использовать для просушки подтопленных во время тайфуна «Санву» квартир в Северо-Курильске.
6 сентября в избирательной комиссии Сахалинской области прошло 44-е заседание.
Полиция в Корсакове выявила факт фиктивной регистрации граждан. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 46-летний горожанин поставил 11 иностранцев на регистрационный учет в своей квартире по улице Северной.
Сахалинская область планирует шире использовать комплексный подход при развитии своих территорий. Накануне его одобрили участники заседания президиума Госсовета, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе правительства островного региона.
18 сентября возобновит свою работу киноклуб «Кинодосугового объединения». В ККЗ «Комсомолец» зрители смогут увидеть и обсудить фильм «Теснота» Кантемира Балагова, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 9 сентября в 14, 15 и 16 часов приглашает жителей и гостей города на «Семейный досуг», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Новые трассы будущего горнолыжного курорта мирового уровня, уникальный беспилотный летательный аппарат, успехи и достижения островных предприятий - этим павильон островного региона на Восточном экономическом форуме заинтересовал глав двух государств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
В Поронайске пройдет расширенное совещание на тему: «Предоставления мер государственной поддержки в рамках развития инвестиционной деятельности и предпринимательства». Мероприятие назначено на 18 сентября, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Группа врачей областных медучреждений продолжает работу в муниципалитетах Сахалинской области. На этот раз остановка сделана в Южно-Курильском районе, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
На Восточном экономическом форуме продолжается работа делегации Сахалинской области. Выставочный зал 5 сентября посетили более тысячи человек, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Дмитрий Медведев поручил ведомствам вместе с рыбаками подготовить изменения в законодательство. Органы исполнительной власти в сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями должны в кратчайшие сроки внести изменения в нормативные акты, касающиеся распределения квот на вылов водных биологических ресурсов.
6 сентября на главной городской площади Корсакова прошла арт-акция «Хорошо в России жить». В ней приняли участие 200 детей, в том числе воспитанники 9 дошкольных образовательных учреждений и учащиеся начальной школы № 5, а также педагоги и родители, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
В Сахалинской области осудили за растрату более 1 миллиона рублей бывшего инженера компании, оказывающей услуги по приготовлению буровых растворов. Обвинительный приговор вынес Холмский городской суд.
По словам депутата Госдумы Григория Ледкова, в его адрес поступают многочисленные обращения по вопросу проблем при получении квот на ловлю рыбы коренными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
Олег Кожемяко предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом. Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
5 сентября в Южно-Сахалинске сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД выявили три факта перевозки в транспортных средствах, предположительно, наркотических веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В августе 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» заключило с потребителями 69 соглашений о реструктуризации долга на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в энергокомпании.
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