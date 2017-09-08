Герой России поговорил с южносахалинскими школьниками о доблестях, о подвигах, о славе

7 сентября, в День воинской славы, в 205-летие Бородинской славы, в одной из школ областного центра прошел тематический открытый урок. В гости к восьмиклассникам пришел Герой РФ, начальник разведки одного из окружных войск национальной гвардии, полковник Алексей Фомин.

Рассказывать истории о подвигах - это одно, а вот увидеть и познакомиться с героем вживую - совсем другое. Школьники были рады напрямую пообщаться с Героем России, они смогли задать вопросы. А главное, что особо интересовало мальчишек, узнать, как Алексей Фомин достиг такого звания.

Он поговорил с ребятами о мужестве, патриотизме и настоящей любви к своей стране. - Она заключается в знании истории своей страны. К сожалению, не все подростки знают памятных дат, как и не знают о других событиях. Это грустно и я считаю, что подобные мероприятия должны быть популяризированы на уровне федерации, - говорит Алексей Фомин.

- Мне всегда интересно общаться с такой категорией, с молодежью. Мы поговорили об истории, о значимых датах, вспомнили трагические - есть вещи, которые нельзя забывать. Затронули исторический аспект, поговорили о текущем положении дел, о политических событиях. Нужно следить за ситуацией в стране. Я пытался их раззадорить, узнать их мнение, чтобы они высказывались - и это получилось, дети задавали вопросы, вышел активный диалог. Расспрашивали и обо мне лично, интересовались моей судьбой, - делится Герой России.

На мероприятии присутствовал депутат Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Начиная открытый урок, он отметил: «Ребята, послушайте внимательно, нужно знать свою историю, не забывать её!»

- Я считаю, что сейчас не хватает систематической работы по патриотическому воспитанию, как, к примеру, в моем советском детстве. Когда к нам приходили в гости герои - военные, ударные работники, и так далее - значимые люди, которые рассказывали о своей жизни, делились историями. Это воспитывало, настраивало - это очень важно. И мы хотим систематизировать такие мероприятия - они должны проводиться регулярно, - подытожил Хапочкин.

- Жаль, что такие мероприятия не так часто проходят, и на это надо обратить особое внимание. В итоге я дал напутствие, так сказать - нужно знать свое прошлое, без него не будет будущего, историю нужно учить, - отметил в разговоре Алексей Фомин.

Он - выпускник Дальневосточного высшего военного командного училища. Его он окончил в 1999 году, а уже в следующем году получил звезду Героя за службу в Чечне. Тогда ему было всего 22 года.

Звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» было присвоено указом президента РФ в 1999 году за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.