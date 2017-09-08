Инициативное бюджетирование поможет обустроить жизнь в сёлах Холмска

Холмским сёлам предлагают три миллиона рублей на благоустройство, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации. Чтобы получить средства, необходимо предложить свой проект и набрать нужное количество голосов. Так в Сахалинской области развивается инициативное бюджетирование.

Под сложным названием скрывается простая схема - жители выдвигают идею, например, ремонта дороги или двора. Активно её обсуждают и приходят к единому мнению, как должен выглядеть окончательный результат. Затем на итоговом собрании происходит очное голосование за проект. Чем больше голосов, тем больше шансов у села получить три миллиона рублей на развитие или благоустройство.

В прошлый вторник встреча работников администрации Холмского городского округа и представителей министерства финансов Сахалинской области состоялась с жителями сёл Костромское и Пионеры.

Жители Костромского поначалу отнеслись скептически к новому проекту областного правительства, считая, что от их мнения и решения ничего в жизни не поменяется. Но после бурных обсуждений, споров и сомнений, встреча в селе Костромское всё же завершилась на хорошей ноте. Жители предложили несколько идей по обустройству спортивного клуба или центральной площади.

Какие идеи в Костромском и Пионерах получат поддержу областных властей, станет ясно 11 сентября.